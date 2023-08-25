「是非港姐」莊子璇愈戰愈勇殺入五強 「翻版蔡思貝」情況告急

《2023香港小姐競選》後日舉行，16位佳麗積極備戰於當晚競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、「最上鏡小姐」及」友誼小姐」榮銜。無綫今日公布頭5名「最啱網民心水佳麗」，經過個多月時間的投票，截至今早（25日）9時30分為止，頭5位依次為黃泳嘉、王敏慈、莊子璇、梁晶晶及王怡然，而身材一直最有睇頭，被視為大熱的郭珮文居然5強不入。

根據數據，莊子璇、王敏慈及郭珮文三大熱門原本一直高踞頭三甲，不過自從官方上載各人才藝表演片段後，黃泳嘉憑藉其神乎其技的牧童笛吹奏技術，吸獲超過12,744Likes成功將郭珮文「踢走」，相比起第2名的王敏慈（5,193Likes）高約2.5倍，成績斐然。由於黃泳嘉表演片段老少咸宜、帶給網民無限驚喜及歡樂，短短一星期內吸獲接近60萬Views，單是留言已有440則，力壓一眾佳麗成為「人氣No.1」，不少網民更大讚泳嘉極有娛樂性：「Meme神還原！有料呀」、「得民心得天下」、「真正才藝是搞笑藝人」。火速躍升成為最新人氣佳麗的黃泳嘉，被坊間視為現時大熱，在官方的綜合投票中亦已後來居上、以18,061 Likes力壓第二名的王敏慈(17,619 Likes)。

至於之前在越南晚宴中先拔頭籌，贏得「越南越愛香港小姐」殊榮的莊子璇，總Like數緊隨王敏慈之後有14,360Likes。是次佳麗5強走勢之所以大洗牌，與才藝表演有莫大關係。現時成為最啱網民心水佳麗第2名的王敏慈，除了造型照表現理想，自小已擁有十級古箏資格的她，在才藝表演中的超投入古箏彈奏相當有實力兼搶焦，成功為她吸獲不少Like數及正評：「壓倒性勝利」、「才藝出眾，決賽實加晒分」、「好有氣勢，冠軍得主」。

另一靠才藝表演食糊佳麗還有梁晶晶，展現別具特色「雙手畫畫」超必的晶晶，除成為才藝表演中獲得最多Like數佳麗第3名(3,015 Like)，相關片段view數亦達20.8萬，成最高view 數第3名，亦因而成功擠身5甲後來居上。而一直被視為大熱門的郭珮文，則因在才藝表演中未能爭取可觀Like數，由大熱跌出5強；證明一日未到決賽，港姐三甲人選仍是充滿變數。