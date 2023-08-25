靈敢侶情：嘗試打開心扉

話說我的電話，只有三個功能，看電影、玩遊戲、打給同事。我很少跟人聯絡，因為我十分喜歡工作，這是我唯一的興趣，每天只會上班、回家，其他地方都不去。

很枯燥嗎？才不。我熱愛工作，因為成果讓我感動。設計一個沒蛋奶的食譜，過敏兒童便能吃蛋糕；設計沒糖的糕點，患病長者就能找回回憶的味道。當收到父母、長者給我的留言：認識你之後，我女兒7歲生日可以吃蛋糕了 / 我媽媽可以吃回兒時糕點了！

你們說，我怎會不喜歡工作？

然後最近，認識了幾位朋友，他們熱情地邀我加入WhatsApp群組，於是，電話時刻響起，一天幾十個訊息、另加多個私人訊息，開始幾天，我出現了疑似社交恐懼症，總想關電話不應人。

後來想想，別人並沒惡意，只是想聯繫一下，我便試着放鬆心情跟朋友們聊起來。沒想到，因為跟人互動多了，啟發了我自發去做一件事：支持香港品牌行動。

將資料貼在社交網之後，很快便收到十幾封電郵。常說香港人沒耐性，但來信者都是洋洋千字、很用心地寫下自己一路走來的經歷和難忘的客人故事，故事裏有的讓我感動、有的好好笑、有的給我「哎吔傻瓜！」的感覺。

其實，回饋社會、為讀者做更多事，一直是我的願景，奈何我總自覺能力不足，沒想到跟人互動會帶來啟發，所以說，有事想不通、有事想做卻感到無力，真的別屈着自己，找人聊一下，說不定問題就此迎刃而解。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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