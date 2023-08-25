再爆《好聲音》黑幕︱音樂教父退出導師：我要另簽合同

被視為「中國音樂教父」、擔任第一季《中國好聲音》節目導師嘅歌手劉歡，最近被翻出佢同已故天后李玟、那英、陳奕迅嘅導師價相同，均收2,000萬人民幣（約2,182萬港元），當時有指佢同《好聲音》簽咗連續三季合約，惟參加完第一季後不久，佢就以「身體原因」唔再參加任何選秀節目。

曾表示係因《好聲音》製作方多次邀約，佢表示自己先選擇出任，但因為開拍後經常錄到凌晨，身體吃不消，另一方面佢頂唔順節目「虛偽」，譬如「選手對白有設計」，佢提到當時李代沫惜敗徐海星時，徐海星嘅對白就係有設計嘅，而徐海星本月亦爆料指當年佢曾被節目組恐嚇，無奈簽下合約。

劉歡喺採訪中亦指，最開始收到《好聲音》方邀約後，他就同《好聲音》另外簽咗一份合同，合同中明確規定了製作方「不能用任何方式來左右我的判斷」，亦有關於佢嘅出場費、比賽規則、評判標準等等，因此佢喺《好聲音》中嘅權益得到保障，唔想破壞自己對音樂純粹追求嘅選擇：「如果因為音樂以外的原因而昧著良知，我枉為音樂人。」可惜當時節目組曾抱怨「劉歡的學員最難搞」，其學員並在節目中被從頭黑到尾。