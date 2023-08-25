Aurora一門兩傑　限量極悍V12

面對不斷收緊的歐盟廢排標準，這邊廂單靠V12引擎發動的超跑紛紛退場，另一邊廂換成油電混合動力的新世代V12相繼進場。當中丹麥超跑車廠Zenvo最近發表了兩款限量力作Aurora，迅即成為車壇話題之最，皆因其車載有史以來最強的「世一」V12公路引擎，單是引擎便能貢獻高達1,250hp驚人馬力，絕對唔講得少。

「世一」V12引擎配電馬達

這具話題性的全鋁結構V12中置引擎，排氣量有6.6L，由廠方與MAHLE Powertrain合作專為道路使用而全新開發，在超高效的MAHLE噴射點火技術及4個渦輪增壓器的共同發功下，能快速又線性地於8,000rpm產生高達1,250hp馬力，而且引擎最高轉速，即轉數紅區可達 9,800rpm之高，提供令人振奮的咆哮聲。

基於此開發的「世一」V12引擎，廠方特別為Aurora推出分別搭配一具電馬達的Agil賽道向後驅版，以及三具電馬達的Tur公路向四驅版。論動力和加速性能，以公路向的Tur最高，三具電馬達以前二後一布局，各帶來200hp馬力加成，成就高見1,850hp及1,700Nm的綜效馬力與扭力，完成0~100km/h加速只需2.3秒，極速達450km/h。至於賽道向的Agil，一具200hp電馬達置於後軸，綜效馬力為1,450hp，綜效扭力達1,400Nm，完成0~100km/h加速也只不過2.5秒，極速365km/h。

ZM1碳纖維單體車架結構

論下壓力表現，當然是Agil更勝一籌。它不僅多配備誇張的雙層碳纖尾翼，更擁有像F1賽車般垂直小側翼的前擾流設計等。在時速250km/h下，整體下壓力達到880kg，實現更佳抓地力和穩定性，有利在分秒必爭的賽道上極速過彎。配合刻意將前後Push-Rod推桿式避震器，猶如精緻工藝品般展露人前，吸睛度極高，而且競技感十足。相比之下，Tur就顯得相對含蓄優雅。

值得一提是，兩版本均採用最新ZM1碳纖維單體車架結構，最大亮點是整個以碳纖維打造的底盤平台、前後副車架，甚至連座椅也一併集成起來，變成單個不到120kg重量，但抗扭剛度高見63,000Nm/deg的複合部件，確保車身極致輕量化，同時擁有F1賽車級的車身剛性。兩版本各限量生產50輛，售價由259萬歐元起（未連稅折約2,206萬港元），預計首批最快可於2025年投產。