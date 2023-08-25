陳宇琛一家拍廣告賺奶粉錢　老婆爆囡囡係星四代

陳宇琛（Sam)與太太、前有線主播林佑蔚（Camile )今日（25日）結伴欣賞由歌手陳慧敏聯同200位小朋友演出的兒童劇場，Camille去年底誕下女兒，現年8個月大，雖然她尚未收身，但精神奕奕，透露自從懷孕後獲不少贊助，近日首次夫妻檔拍廣告，擔任健康護膚品代言人，女兒亦會亮相，Sam表示今次覺得概念適合才讓女兒曝光，他說：「一直有不少人邀請，自己唔係太想用個女做賣點，自己喺呢行，知道有壓力，其實我阿爺都係做幕後，嚴格嚟講，我女係星四代。」他們夫妻組製作公司8年，一向夫唱婦隨，問到Camille以後退居幕後？她即笑說：「唔係，幕前照做㗎！」

同場還有林盛斌（Bob）及譚玉瑛等，單拖到場的Bob身為製作公司老闆，今次特別前來取經，也希望嘗試搞舞台劇和音樂劇，他讚劇場充滿正能量，原本想帶子女一同欣賞，但因太太與仔女昨晚才從加拿大返港，時差加上太太要為子女準備開學十分忙碌。他笑稱老婆仔女離港第一星期感覺好自由，之後卻感到好孤單：「朝早冇人叫起身，夜晚冇人等返屋企，今朝就唔同，七點就畀人嘈醒，真係犯賤！」他表示太太的胞姊移居加拿大多年，每隔一兩年便往探親，並非為子女出國讀書鋪路。