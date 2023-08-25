炎明熹處女個唱門票秒售　終極加場打擊黃牛黨

「人氣王」炎明熹（Gigi）將於10月7日假九展Star Hall舉行首個個人演唱會，門票今日早十時公開發售，歌迷反應相當熱烈，網上購票平台一度「大塞車」，好快售票網站的網頁已顯示「全部售罄」字眼。

首個公售演出，就能夠得到廣大樂迷支持，當Gigi得悉這個喜訊後，難掩興奮心情說：「我前一晚仲緊張到瞓唔着，真係冇諗過反應咁好，開賣冇幾耐，我已經不斷收到歌迷喺社交網站私訊我話買唔到飛，好唔開心。」歌迷一票難求，黃牛黨更「趁火打劫」，聲稱手握前排靚位門票，要求私訊了解詳情及售價，非常猖狂。

疼錫歌迷的Gigi第一時間向公司反映問題，擔心歌迷為了支持自己，不惜向黃牛黨買炒價飛。有見及此，主辦單位亦迅速採取應變措施，決定加開8號一場，希望可以紓緩炒飛問題。她說：「之前睇啲前輩歌手開演唱會嘅報道，會煩惱歌迷買唔到飛，又會心痛佢哋幫襯黃牛黨，依家我終於感同身受，好多謝公司配合，好快就應承加多一場，但因為場地問題，唔可以再加。我想喺度呼籲我嘅歌迷，真係唔好幫襯黃牛黨，希望加場之後，大家都可以買到飛。」

Gigi坦言雖然決定加場後，令自己的壓力大增，但為了答謝歌迷，將會盡最大努力，好好完成兩場演唱會，她說：「正如我前日喺記者會上講，只要我攞起支咪，就會珍惜每一次演出，唱好每一首歌，為咗多謝歌迷嘅支持，我會雙倍俾心機。」