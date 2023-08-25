林奕匡同力臻拍攝新歌MV　機舖打機盡顯童真

歌手林奕匡（Phil）繼新歌《台前幕後》邀請男星王敏德參與MV演出後，今次再找來獨立歌手力臻合作，因受其一系列都市混搭作品吸引，攜手推出《台前幕後Backstage@the city（feat.力臻）》，MV中Phil與力臻化身剛收工的打工仔，在機舖相遇對打賽車遊戲外，亦有街頭揸車的畫面，實行與音樂一樣，遊走現實與虛幻之間。

Phil說：「今次MV裏面各自都有揸車，拍攝當日我同力臻喺凌晨時分不停兜勻香港幾轉，其中一幕要搵燈位停低傾偈，但搵極都冇，因為凌晨冇車全部都開綠燈，想拍一個簡單嘅Shot都唔容易。」鏡頭一轉，力臻在機舖裏就要自拍揸車畫面，他說：「其中一個Shot揸住攝錄機扮揸車，揸咗分零鐘膊頭已經非常之攰，以平時都有舉重為例，部機應該有15-20磅，到後尾都愈舉愈低，高抄變低抄。」

在機舖拍攝現場不用埋位時，Phil與力臻都很興奮不停入錢打機，童真一面盡現，Phil說：「入嚟梗係第一時間去玩我以前喺加拿大會玩嘅Game，不過而家都變晒，好多都唔熟，所以先玩識嘅同賽車Game。」期間，兩人對打機頭霸王和賽車Game，Phil都輕易取勝，力臻笑言：「我由細到大都好深近視，所以屋企人都以為我一定係鍾意打機啦！其實唔係，我鍾意讀書係書蟲。我打機都唔叻，同朋友一齊打Online Game都一定會輸，然後覺得打機唔啱我，就放棄咗。」

今次合作，Phil與力臻首度相遇，Phil大讚力臻道：「力臻有一種青春、Passion（熱情），首歌得一日時間錄，畀我一種好Chill嘅感覺，同埋好知自己想做咩，有啲位即興發揮演唱位，佢即做，要嗌照嗌，個Range仲好闊，把聲仲幾好添！」力臻則表示：「細個聽佢啲歌都覺得好有正能量，甚至乎我歌唱比賽出身，都有揀Phil嘅《高山低谷》、《一雙手》去唱。」其實近年Phil都喜歡與新一代歌手合作，他解釋道：「新合作就一定有新火花，因為對方接觸嘅音樂、對方成長嘅年代同受影響嘅人事同我都好唔同嘅時候，都會影響我去接觸更多新嘅音樂，對我嚟講，每一次嘅合作都好似識新朋友，我唔係一個好識去交朋友、Social嘅人，但一隻歌兩個人嘅合作係永恆嘅，我好嚮往每一次嘅Connection，因為音樂本身已經係一件好正嘅事，但要有connection先至真係有昇華。」