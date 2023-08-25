LMF大飛陳匡榮設靈　 陳奕迅徐濠縈現身靈堂送別

香港樂隊LMF成員、著名音樂人陳匡榮（大飛）本月初離世，享年52歲。家人今日（25日）於在紅磡世界殯儀館為他設靈，採佛教儀式進行。靈堂佈置簡潔，橫匾寫上「往生淨土」，遺照用上大飛生前於LMF演唱會上的彈結他照片，靈堂中央放置遺孀唐美琪寫有「永遠愛你」的心形花牌，兩旁則放置了母親及胞兄約緯的花牌，靈堂內亦擺放了不少紙紮祭品，當中包括各種樂器，據悉樂器祭品由紙紮師傅歐陽秉志製作，當年致祭給黃家駒的紙紮結他亦是由他製作，由於與MC仁認識故不收酬勞幫忙製作，現場亦播放著由大飛作曲的《至少還有你》。

一班LMF隊友陳廣仁（MC仁）、陳偉雄（阿肥）、梁永傑（阿傑）、麥文威（jimmy）、梁偉庭（Prodip）、李健宏（KB）等一早到場打點，眾人表現哀傷更不時拭淚，而身穿黑色喪服的大飛遺孀唐美琪，神情哀傷，由親友在旁安慰。

大飛於樂壇人緣甚廣，多位圈中好友包括陳奕迅夫婦、李璨琛、布志綸、杜如風及連炎輝等亦有到靈堂送別。靈堂亦放滿多位圈中好友致送的花牌，包括張學友、古巨基、鄭伊健、馮德倫、吳彥祖、容祖兒、謝霆鋒、張敬軒、陳冠希、梁漢文、張衛健、許志安、蘇永康等。靈柩於明日舉行大殮儀式後，將移送至哥連臣角火葬場進行火化。