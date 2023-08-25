【美女饕廚】鮨三心Sushi Sanshin

今日為大家一間位於大阪市、擁有米芝蓮殊榮的頂級壽司店──鮨三心。這家壽司店只在午餐時間營業，即11:30或2:00，只有8個座位，可以說是一位難求，是日本最難預約的餐廳之一。

主廚Chef Ishibuchi San於2016年開設了這家壽司店，這裏可以一邊品嘗美味的壽司，一邊在古色古香的傳統日式房屋中沐浴在美麗和柔和的自然光中。主廚每天早上堅持親身去魚市場購買食材，他別具風格，完全不懼怕改變日本料理的傳統面貌，不斷創新菜餚，有些壽司就只有這裏才吃到，在日本眾壽司店成功跑出，更被稱為大阪壽司界的後起之秀，冉冉升起的超新星。客人吃完壽司後，會安排到隔壁的茶室享用甜品，是一趟格外放鬆身心的享受體驗。

由三道開胃菜開始，分別是鮮拆蟹肉、慢煮半熟八爪魚和從大阪灣捕獲的醋金太郎沙丁魚，包裹在一片脆烤紫菜。最難忘的是八爪魚，工序相當繁複，首先用淡水清洗及不斷按摩至肉質鬆軟，再將章魚放入醬油和糖中慢火煮，從而產生獨特的軟嫩中間帶一點點的黏稠質地，入味多汁，十分極致，是我吃過最好吃的慢煮八爪魚。

接着是16款手握壽司；主廚對整體流程內容和順序非常講究，會根據季節而變化創作，利用米飯和食材在特定時刻來發揮到最佳狀態出品。對完美米飯的追求，他在滋賀縣守山地區生產屬於自己的大米，名為三心麥，米粒堅固、飽滿，帶奶油質地，在米飯煮熟仍然熱的時候，用手評估米的溫度後加入紅醋和白醋，再用切割方法將醋與飯完美混合，確保能提升食材的細膩風味而不會掩蓋其鮮味，稱為壽司美學。

手握壽司其中千刀𠝹墨魚，輕盈得來帶嚼勁、口感豐富、口感清爽鬆脆。另外，新鮮鮭魚子用上刺身及慢煮兩種做法，為主廚 Ishibuchi的拿手菜，吃時呈兩種口感，外觀相當吸睛。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）