被轟拖垮旗下男團！Rain演韓流騷遭「熄燈」杯葛

41歲韓流天王Rain於20年前憑韓劇《浪漫滿屋》爆紅亞洲，爆肌熱舞更成為他招牌特色。上周他為洛杉磯舉行的大型韓流騷《2023 KCON USA》任司儀及表演，人氣明顯不及樂壇生力軍。他仍舊爆肌賣力跳唱《Rainism》及《LA SONG》等經典歌曲，但現場多為年輕新一代樂迷，似乎對Rain的舞台演出未有太大反應。

對比起今年7月憑選秀節目《BOYS PLANET》出道的9人新男團ZEROBASEONE（ZB1）表演期間，樂迷興奮舉牌應援，營造閃爍燈海，但輪到Rain上台，場內明顯暗淡，不少觀眾刻意關掉手燈，有網民留言指身旁約7成半觀眾在他演出時只顧低頭玩手機，僅有零星歡呼聲。

事後有人指是粉絲號召觀眾「熄燈」抗議Rain拖垮旗下男團Ciipher，出道2年半的7人Ciipher已有4人退團，因Rain沒有努力宣傳，放任組合發展每況愈下而激嬲粉絲，甚至有樂迷鬧爆是他毀了組合的星途。

Rain前日（23日）特地轉載Ciipher日本成員KEITA日本見面會盛況補鑊。他亦懶理負評，分享完騷後於當地旅遊的照片，又上載爆肌表演視頻，留言讚現場氣氛熱爆，令他印象難忘，預告將舉行演唱會，着粉絲多期待。不過，有海外樂迷力挺偶像：「你可以討厭身為事務所老闆及音樂製作人身份的Rain，但不應抹殺他作為歌手及藝人的成就，他在舞台上仍是十分有魅力，粉絲會一如既往支持他的演藝活動！」另外，ZB1內地成員章昊宣布確診，需停工隔離5天及缺席簽售會。