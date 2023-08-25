《寵愛Pet Pet》今晚大結局　「冬甩」重頭戲超額完成

由周嘉洛、林夏薇（薇薇）主演無綫劇《寵愛Pet Pet》，今晚（25日）播映大結局，兩人之感情線自然是大結局焦點，薇薇和嘉洛繼日前仆住咀嘴後再獻情深一吻，甜度更是Level Up！觀乎該場甜爆吻戲花絮片，由於兩人要在夕陽下擁吻，拍攝時間十分緊迫，就連見慣大場面的薇薇都說：「本身都有啲緊張，依家要有夕陽就更加緊張，因為驚個夕陽冇咗！」平時表現得Care Free的嘉洛仔，亦緊張到係咁捽手仔，相當可愛。到正式Roll機，「金汪CP」一秒入戲咀得相當投入，事後薇薇撒嬌說：「都唔嗌Cut機嘅！」有幕後人員笑言：「嗌咗幾聲喇，你哋聽唔到咋！」

除了咀戲之外，另一重頭戲是狗狗「冬甩」在庭上作供，眾所周知拍攝動物和小朋友最困難，更何況是由狗狗擔正的法庭戲，「冬甩」Romeo主人、藝人招浩明受訪時透露：「呢場法庭戲大約拍咗一日，當日Romeo兒時嘅Trainer包Sir都有嚟幫手。呢場戲無論行位、視線、時間配合嘅準確性都要好高，所以拍攝前要細心研究劇本，事先設計唔同嘅拍攝方案，喺各方面配合下，好感恩最後順利完成。」