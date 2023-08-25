跳入奇幻界　激情澎湃

幻想係美麗，現實係殘酷，所以男人睇AV都係為咗滿足幻想，而日本AV界就炮製唔少加入奇幻、魔法題材嘅作品，讓大家暫時跳出現實生活，務求令觀眾睇得過癮又暢快。

快樂之旅

喺Moodyz出品嘅《不負責任的魔法使播種故事》當中，勇者大雄去到魔法師宴會時，結識到大波女法師吉根柚莉愛，二人攜手展開冒險，仲漸漸發展出感情。有一日，大雄見到柚莉愛換衫露出一對巨乳，忍唔住上前激戰，強勁嘅「戰鬥力」更令愛妹如癡如醉，自此二人就一齊展開每日都可以隨意激戰嘅快樂之旅喇！

榨取快感

片廠GIGA炮製嘅《惡之女幹部陷落2》，講述白石美希係一個邪惡組織嘅女幹部，為咗幫助組織統治地球而到處破壞，卻遇上紅綠戰士二人組，喺戰鬥期間，美希發覺綠戰士較弱，於是專向對方攻擊，成功將佢生擒！美希決定好好享受綠戰士嘅雄風，便將佢洗腦並調教成性奴，好等自己每日都可以從對方身上榨取快感！

簡評

相信好多人都同本仙一樣好想逃避現實，而日本AV界就有唔少以幻想空間為題材嘅作品，畀大家投身其中暫時忘記現實，就好似今日為大家介紹嘅作品咁！當中本仙最鍾意吉根柚莉愛主演嘅《不負責任的魔法使播種故事》，原因係柚莉愛身材肉感十足，而且相當大波，而喺作品中出現嘅環境、人物都充滿《勇者鬥惡龍》感覺，營造出充滿奇幻氣氛嘅空間，感覺夠晒過癮！