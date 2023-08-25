曾樂彤首次踏足沖繩勁興奮　玩懸崖飛索膽戰心驚

女星曾樂彤為HOY TV拍攝旅遊節目《沖繩咖啡地圖》下周首播，由她率領一眾《就是青春》學員林躍翰（John）、阮偉倫（Kris）、曾琸庭（Alice）和陳心余（Wuba）參與拍攝，他們帶觀眾漫步穿梭沖繩巷弄與海邊，體驗當地慵懶閒適的生活步調。原來今次是曾樂彤首次踏足沖繩，難怪她說：「一知道係去日本沖繩就好興奮。」年紀細細的一眾學員就覺得可以跟曾樂彤去旅行：「簡直難以置信！」曾樂彤節目中向團員透露，她一直夢想開一間自家咖啡店，更即場指派各團員在沖繩各地搜集資料，希望一旦願望成真，都可以預埋大家一份。大隊隨即去了沖繩數一數二的讀谷村海景咖啡店，置身於海岸線上，一邊飲咖啡，一邊飽覽360度無敵海景。

來到沖繩一眾團員各自探險，John就神神秘秘為Alice送上驚喜，帶女仔去海邊，以為係送禮物，原來竟然係去海邊剪頭髮。當節目組安排他們上山，正當他們以為是尋找咖啡豆，誰不知是安排連串超刺激活動，見到高空懸崖飛索時，大家都膽戰心驚，不過一場來到沖繩，無理由不試玩。雖然Kris見到懸崖已經腳仔軟大叫不了，不過在一眾團員大叫「奸巴爹」鼓勵下，終於齊齊順利飛過懸崖。