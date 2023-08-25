《超異能族》稱冠話題榜！導演出力撮合趙寅成韓孝珠

改編自同名人氣網漫、集合電影級演員陣容包括柳承龍、韓孝珠、趙寅成等主演的超能力題材韓劇《Moving超異能族》正熱播，除了登上「8月電視劇話題排行榜」冠軍，更成為該串流平台亞太區市場（包括韓國、日本、東南亞、香港及台灣）首周觀看時數最高劇集。內容講述橫誇兩代、各自擁有不同異能的超級英雄人物的故事。由趙寅成與韓孝珠組成的「浪漫特工CP」雖然僅透過第8及9集交代兩人相戀的故事，但已令劇迷留下深刻印象。

最近2人拍攝情侶寫真造勢，充滿浪漫氣氛。該劇合共20集，於2021年夏季開拍，歷時一年，劇組人員也在片場度過聖誕節及跨年。韓孝珠與趙寅成受訪表示導演刻意在聖誕、跨年及元旦安排2人拍吻戲，韓孝珠詢問導演朴仁濟原因，對方笑說：「因為你兩個都單身！」韓孝珠聞言後爆笑，趙寅成亦笑說：「不管怎樣，託導演的福，我們玩得很開心！」他透露在那之後，雙方亦有相約吃飯飲酒，還一起過年，是美好的回憶！至於劇迷亦大讚2人合襯，期待日後再合作拍劇，又笑稱若兩人真的拍劇撻着，導演便是最大媒人！

韓孝珠劇中飾演的李美賢與趙寅成飾演的金斗植同樣是異能人特工，先後成為國情院的黑色要員。李美賢在一次收到國家安全企劃部閔容俊次長的指派，需要不惜一切接近金斗植，二人相處的時刻令不少網民大讚非常浪漫，其中約會的南山炸雞排店更成為劇中一大重點！在金斗植因進行任務而失蹤後，李美賢帶着兒子於南山炸雞排店隱姓埋名，並在店舖的屋頂加設了大型發光招牌！網民除了大讚劇集為這對最浪漫特工CP的描述外，更熱烈討論屋頂上新加設的大型發光招牌，李美賢用上自己最愛的紫色，似乎是要讓可以於空中任意飛行的金斗植知道家人的棲身之地。

而飾演異能人後代的三位演員分別是李正河、高允貞與金道勳，各自扮演金奉晳、張喜秀、李強勳。金奉晳繼承了父母的飛行能力與超強五感；張喜秀繼承了爸爸的超強自癒能力；金道勳則繼承了爸爸的怪力及高速移動能力。而3人就讀的旌元中學亦專為觀察及培訓異能人的學校，所謂的「學業評分表」實則卻是一份超能力評級表。