【是日通勝】

農曆七月十一

癸卯年 庚申月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、訂婚

忌：修廚、作灶、塞穴

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、20、30

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

金牛座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

雙子座：欲速則不達！求財忌心急，宜謀定而後動。

巨蟹座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

獅子座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

處女座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

天秤座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

天蠍座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

人馬座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

山羊座：人怕出名豬怕肥，炫耀幸福感會惹人妒忌。

水瓶座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

雙魚座：好人唔怕做，幫有需要的人可令運氣上升。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 人緣好

（跌）狗 心情差

鼠：運勢強，處理大小問題顯得游刃有餘。

牛：工作運一般，做好本分，不要多管閒事。

虎：對工作充滿熱情，有迎難而上的魄力。

兔：人際關係不佳，今天宜少說話多做事。

龍：減少抱怨，正面心態可令事業現轉機。

蛇：溝通能力強，利商談公事，成功機會大。

馬：情緒衝動，容易失財，勿作大額投資。

羊：今天是學習好日子，宜抽空自我增值。

猴：多與朋友聯繫，好人緣能令事業受惠。

雞：事業發展一帆風順，接連收獲好消息。

狗：是日沖煞，心緒不寧，影響工作進展。

豬：付出與收入難成正比，內心有挫敗感。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

跟獅子座一拍即合的Top 3

獅子座是一個充滿自信、慷慨、熱情和風采的星座，通常是聚光燈下的焦點，擁有令人印象深刻的強大氣場。那跟獅子們一拍即合的3大星座是誰呢？

第一名：人馬座

人馬座和獅子座的相性非常好，因為他們都是熱情洋溢的人，對於生活充滿熱情和活力。他們同樣是火象星座，有着幽默、大方和慷慨等共同點，渴望冒險和對新鮮事物有好奇心。人馬座的自由精神跟獅子座的自信和領導能力相得益彰，可成為有趣、充滿活力的組合。但要小心人馬座的直腸子加上口沒遮攔會冒犯獅子們的自尊，而獅子座的霸道有時候也會令人馬們想逃避。

第二名：天秤座

天秤座和獅子座之間的相性也非常好，有着對美好事物的欣賞和渴望，並對於藝術和文化有共同興趣。天秤座的優雅跟獅子座的自信和熱情相互補充，使他們的關係更加平衡和穩固。此外，天秤座有能力讓獅子座感到安心，這一點對於獅子座來說非常重要。可是，有時候天秤座的選擇困難症會令獅子們不耐煩，獅子們的自我中心也會令天秤們不滿。

第三名：白羊座

白羊座和獅子座都是火象星座，有着相似的性格特徵和生活態度。他們都非常勇敢、自信和熱情洋溢，不怕挑戰和冒險，做事不拖泥帶水，乾脆利落。白羊座的冒險精神跟獅子座的自信和決心相互匹配，可以互相激勵和支持，成為彼此的良好伴侶。但是雙方都是火爆性格，意見分歧時也要先冷靜一下再討論噢。