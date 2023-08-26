星玄︱陳瀅出埠拍劇狂晒水着　獲視后關照歎到爆

今日8月26日係國際狗狗日，狗仔成日帶畀我哋咁多歡樂，今日一定要請佢哋食餐好嘅慶祝，如果有養狗仔嘅念頭，記得終養不棄養。今日亦都係農曆七月十一，宜祭祀、入學、訂婚，最旺生肖係蛇，屬蛇嘅人人緣勁好，溝通能力強，今日傾公事有利成功機會大。陳瀅就係屬蛇，佢一向人緣好，每拍一套劇就會同其他演員變老友，打成一片，仲會齊齊旅行玩，早排先不停大玩夏水禮晒水着，啲相正到暈。

最近陳瀅喺馬國開新劇《家族榮耀之繼承者》，第一次同視后佘詩曼合作就有特別待遇，阿佘親自晒合照明顯勁錫佢，開工前陳瀅仲狂晒水着，呢次出埠真係好嘆！雖然陳瀅冇搞生意，但你人緣咁好一定大把人撐，搞咩生意都掂，今日話你傾公事有利，會唔會諗諗佢呀？

今日幸運星係處女座，你哋獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。謝霆鋒就係處女座，霆鋒嘅感情生活一向係大家焦點，時不時就傳佢同王菲分手，早排同前妻張栢芝分別喺澳洲，都畀人懷疑復合，話好想睇佢哋同框，連一向唔理謠言嘅霆鋒，今次都發嬲，話唔好耐唔耐就搞佢同王菲，力證「鋒菲」情比金堅。王菲啱啱生日冇耐喎，佢兩個一定過得好開心，今日感情生活繼續如魚得水，快啲合體畀我哋睇啦！