爆操女神︱蔡宛珊揭纖腰秘密　初哥吳靜琳輕鬆練出A4腰

想燒脂「走腩」，擁有完美嘅腹部線條，做運動係達成目標嘅其中重要一環，而今集《爆操女神》同樣請到健身女神蔡宛珊（Sarika）示範練腹嘅要訣，親授喺屋企都做到嘅簡單動作，所以睇完《爆操女神》後，擁出S形魔鬼身材再加「馬甲線」嘅夢想唔會遙遠！今次接受挑戰嘅嘉賓就係「白雪雪」嘅吳靜琳（小白），呢位KOL就自爆曾經做過空中瑜伽，所以今次應該都唔會難到有佢。

今次Sarika示範嘅練腹訓練俄式扭動（Russian Twist），有效針對鍛煉斜腹肌，即係腹部兩側嘅肌肉，透過訓練令腹部線條更結實，並且係練「人魚線」嘅高效動作之一，可以輕鬆踢走側腰贅肉。首先將坐喺地下，同時雙腳屈曲凌空，並且用上腹肌肉發力支撐上半身，雙手緊握槓片再向身體兩側扭動，要注意嘅係槓片需要掂到地下，動作才可完整完成。切勿用後背肌肉發力完成動作，如果痛嘅話就要立即停止啦！靚靚24吋小蠻腰等緊你，你仲唔快啲睇片學嘢！

場地: CHAMP 24 FITNESS

化妝:Kelsy Chan@ STAZ PLUS Image、Carrie Chan