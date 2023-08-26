娛圈單打︱女人最重嫁得好　呢位港姐做得到

2020年閃嫁金融才俊、翌年火速誕下「金叵羅」的前港姐岑杏賢（Jennifer），完美演繹何謂幸福人辦。她日前在社交網大晒火辣水着照，身材Fit爆仲正過參選時，完全看不出已是一子之母。最煞食是笑容燦爛，幸福由心而發。

Jennifer婚後淡出娛樂圈，去年底離巢無綫，專心相夫教子。她最近同老公飛到泰國布吉享受二人世界，心情靚絕，人也大方起來，福利照大放送，網民紛紛讚好。對比她婚前另一段情，弄得自己好不憔悴，現在的她容光煥發，閃閃發光，證明女人嫁對郎，的確好過中六合彩！

眾所周知，她曾與港男袁偉豪拍拖3年，一度談婚論嫁，直到2016年，她忽然在社交網有感而發，直指對戀情沒有安全感，未幾袁偉豪承認二人分手，不久更傳出情傾張寶兒的消息。Jennifer所謂的沒有安全感，意指甚麼，呼之欲出。但難得的是分手不出惡言，她完全沒有說前度半句壞話，終於在數年後覓得真愛，組織幸福家庭。

Jennifer曾奪得「最上鏡小姐」殊榮，但一直不獲力捧，最為人熟悉的演出是《愛‧回家之開心速遞》Icy一角。她對娛樂圈野心不大，隨遇而安的個性令她廣結善緣，圈中好姊妹如朱千雪、湯洛雯等，大多是同一類人──愛情和家庭排位高於事業，遇到對的人，寧願早點嫁。

她跟好姊妹朱千雪另一相似之處，就是好學不倦。入行不久，她便考取了諮商與輔導文學碩士學位，成為心理輔導師。近年為了更好地照顧兒子，甚至學習兒童心理學。