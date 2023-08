《奇異女俠》許瑋倫參演華裔班底性喜劇《尋根女團》

憑奧斯卡得獎片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)飾演楊紫瓊角色女兒提名奧斯卡最佳女配角的美國華裔女星許瑋倫(Stephanie Hsu),再加盟另一套華裔卡士的性喜劇《尋根女團》(Joy Ride),該片由《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)編劇Adele Lim首次執導。故事講述Ashley Park飾演的律師自少被美國白人父母領養,她為升為合伙人需要飛往中國傾一單大生意,條件是尋回中國親生父母。同行有兒時好友藝術家、其沉迷韓星的表妹、以及許瑋倫飾演的舊大學同房好友,四女在中國展開一段爆笑又感人的旅程。

許瑋倫角色在讀書時曾性濫交,但現在是當紅女藝人,有一個保守基督徒未婚夫,她在對方面前要扮守身如玉的處女。她受訪時指拍攝時即興演出比劇本還瘋狂:「我諗大家一齊時係有種群眾心態,我哋會變得仲癲,其中一幕我哋為咗收埋啲毒品唔畀差佬捉,就即興改為塞入籮柚!導演Adele走埋嚟話好似太過火,我就話,你覺得太過火?你頭先喺咪度睇架?結果呢幕喺我哋請求下都保留咗。」