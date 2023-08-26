《奇異女俠》許瑋倫參演華裔班底性喜劇《尋根女團》

憑奧斯卡得獎片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）飾演楊紫瓊角色女兒提名奧斯卡最佳女配角的美國華裔女星許瑋倫（Stephanie Hsu），再加盟另一套華裔卡士的性喜劇《尋根女團》（Joy Ride），該片由《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）編劇Adele Lim首次執導。故事講述Ashley Park飾演的律師自少被美國白人父母領養，她為升為合伙人需要飛往中國傾一單大生意，條件是尋回中國親生父母。同行有兒時好友藝術家、其沉迷韓星的表妹、以及許瑋倫飾演的舊大學同房好友，四女在中國展開一段爆笑又感人的旅程。

許瑋倫角色在讀書時曾性濫交，但現在是當紅女藝人，有一個保守基督徒未婚夫，她在對方面前要扮守身如玉的處女。她受訪時指拍攝時即興演出比劇本還瘋狂：「我諗大家一齊時係有種群眾心態，我哋會變得仲癲，其中一幕我哋為咗收埋啲毒品唔畀差佬捉，就即興改為塞入籮柚！導演Adele走埋嚟話好似太過火，我就話，你覺得太過火？你頭先喺咪度睇架？結果呢幕喺我哋請求下都保留咗。」