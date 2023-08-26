東方日報C1：《中國好聲音》停播　甄妮：CoCo安息吧！

天后李玟（CoCo）已化輕煙，之前她於節目《中國好聲音》遇上不公平對待的片段流出，令人心痛、氣憤難下。昨日浙江衛視官宣節目正式接受調查兼停播，其母公司股價即急瀉；網民隔空向CoCo報訊願她安息。此外，CoCo的家姐受訪指正於家鄉為CoCo看墓園，物色福地。

已故天后李玟生前控訴內地歌唱選秀真人騷《中國好聲音》不公，之前多條錄音檔及片段不斷流出，繼而大批歌手及參賽者紛紛挺身大爆當年不公平，內幕爆不停，引起廣大爭議。網民心痛CoCo，歌手好友們亦齊發聲，連甄妮亦多次發文炮轟該節目。

母公司股價急瀉

昨日，浙江衛視終於宣布目前最新一屆的《中國好聲音．青春季》將暫停播出，更不諱言節目問題正在調查之中：「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」消息公布後，製作《好聲音》的綜藝節目IP創作及營運商星空華文股價大瀉，短短6個交易日，由124元暴跌至昨日收市價54.6元，跌幅超過一半。

今次取得民眾勝利，網民都於社交平台隔空與李玟「對話」，紛紛留言：「好聲音停播了，你看到了嗎？」、「我們的努力沒有白費，希望在天上的你此刻是開心的。」而甄妮昨日有於社交網留言：「我大哭哭哭哭哭哭哭，是你們的功勞，正義之聲萬歲，不能騙我喔！」之後她於留言區自爆：「今天才告訴你們，她半夜撫摸我的臉很不捨，我更知道她還會來謝大家，CoCo安息吧！」

家人返鄉視察墓地

大家都為天上的CoCo打氣時，她的兩位姐姐李思林及李秋林日前被網民發現現身家鄉武漢的機場，同行還有90多歲的母親，網民猜測她們打算將CoCo的骨灰安放在老家武漢。對此，李思林昨日接受本報獨家訪問時直認與媽媽現時身在家鄉，更指今次是到當地的墓園視察：「今次先去睇吓，我哋冇帶同CoCo骨灰前往，希望藉住今次帶媽媽返家鄉見吓啲親戚，等佢可以唔好咁傷心，有啲親戚陪吓佢。我哋前日先到埗，逗留兩日就會返香港。」說到CoCo前夫Bruce曾表示CoCo生前想將骨灰撒入馬爾代夫大海，李思林說：「CoCo生前有講過家鄉武漢同馬爾代夫，兩個地方都有講過，依家乜都未決定，今次係視察吓福地先，等媽媽再做決定。」

唐嫣忽然被擺上枱？

此外，浙江衛視被一沉百踩，其原創節目《王牌對王牌》第8季的嘉賓名單上，突然出現女星唐嫣的名字，其粉絲即狂轟表達不滿，指節目還未正式官宣，卻早早綑綁唐嫣「消費」，質疑節目團隊將唐嫣擺上枱，以她來試水溫，轉移輿論視線。

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