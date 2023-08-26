詩情畫意︱溫碧霞一睹廬山真面目　同時諗起2個愛人

女星溫碧霞（Irene）日前出席在江西廬山舉行「第四屆國際愛情廬山電影節」，紅地氈進場儀式在廬山牯嶺街心公園盛大舉行，在充滿詩情畫意的風景下，Irene穿上手臂套上大蝴蝶結的米白色露肩禮服走進「愛情大道」，完全配合美麗風景及電影節的浪漫主題。

當日適逢是七夕，除了她，還有王祖藍、李亞男、張晉、蔡少芬等藝人，看見一雙一對的夫婦紅星拍拖出席，她可有特別想起老公Kenny（何祖光）？她即笑着坦言：「有呀！來到這裏，第一時間就想起我兩位愛人，Kenny及Xavier（兒子），廬山太美了，第一次來到這裏就已經愛上了，廬山人特別熱情，我好喜歡呢度，一定會再帶佢哋一齊嚟觀光。」

Irene的出現引起不少電影商注目，更有片商邀請她在廬山拍電影，她開心說：「好多謝大家邀請，呢度真係好靚，親身來到感受到廬山真面目，人傑地靈，我都很好希望可以有機會可以喺呢度拍戲，一定要選個好劇本。」而在眾多愛情電影中，她特別推介張國榮與王祖賢的《倩女幽魂》是她最愛電影，是一部相當經典的古裝愛情電影，至今重看依然津津樂道。