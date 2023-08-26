Edan開騷爆肌晒麒麟臂　孖煙囪上陣性感登場

人氣男團MIRROR 成員呂爵安（Edan）一連3場首個個人演唱會《EDAN LUI "IN MY SIGHT OF E"》昨晚於亞洲博覽館開鑼，歌手張敬軒、古巨基、張繼聰和謝安琪、鄧麗欣、袁劍豪和謝君豪等送花牌祝賀演出成功。藝人阮小儀、陳俞希、黃奕晨、楊偉倫和導演何爵天等現場睇騷撐場。

身穿皮革背心的Edan，身形Fit爆，大騷畫了紋身的麒麟臂，與舞蹈員載歌載舞，演唱《Chat Mr E》為處男騷揭開序幕，連唱周湯豪和五月天兩首國語歌後，螢幕播出他與工作人員開會的片段，商量Edan的演唱會造型，Edan提議想學Anson Lo、Jer和姜濤，鏡頭一轉Edan扮Anson Lo MV用花灑沖濕身、單眼和抹嘴，惹人笑爆嘴，工作人員只搖頭表示「好尷尬」；學Jer出動菠蘿和西瓜扮小王，最後學姜濤在街頭舉應援牌時，遇上落雨他呻爆：「真係自己玩自己，姜濤好乞人憎呀！唔係我扮佢，係姜濤扮我。」

接着一隻巨型熊仔出場，觀眾都估到是Edan所扮，果然熊仔除下大頭現出真身Edan，唱出《小諧星》同觀眾打招呼：「大家好，我係小諧星Edan。」他笑稱第一個表演就是除衫，又講笑：「我紋晒身，知我咩料啦！我大唔大隻？唔好氹我，我知唔大隻，因為冇時間操。」又指對首個個唱感覺好夢幻。

接着他換上紅色西裝，真空上陣晒平板胸，但期間唱到爆鈕，變deep V，他發現後立即轉身整理：「件衫爛咗添！睇蝕晒，睇多咗一吋。」飲水時又再玩Anson Lo：「我唔會好似Anson Lo咁飲水有聲。」及後，嘉賓Jer出場，2人合唱《以後別做朋友》時Jer一度甩嘴，Edan即表示不要緊，2人演唱搞笑版《水刑物語》。Jer表示做嘉賓比自己開個唱還要緊張，因為見證Edan第一個騷：「看到Edan一個人企喺度好感動。」期間Jer突然胸襲Edan，指未見過Edan低胸，Edan即串Jer：「你造星時都冇咁肥。」

Jer獨唱新歌《鹹魚遊戲》後，預告Edan會性感登場，此時Edan穿孖煙囪出場，跟現場觀眾玩Q&A，歌迷都要求他除衫及除孖煙囪，他特別為歌迷老公拍片，十分識做。Edan又改編兩首網絡hit歌，包括阿儀的《一加一等於阿儀》和《天水圍Gang Gang》，全場high 爆。

Edan聯同《全民造星II》幾位戰友合演一個長達半個鐘的趣劇，化身教天王的他，指導如何成為合格偶像。分享做偶像的三件事：「講啱嘅嘢、做啱嘅事及要做嘅嘢。」及三件禁做的事，第一是舉中指，並就過往舉中指一事鞠躬道歉，笑稱：「我要做禁舉中指大使，走勻18區宣傳禁舉中指，要企硬，舉中指衰硬。」第二是禁講粗口，他戲言ERROR因講粗口粉絲少過MIRROR ；第三不要同身邊異性有近距離接觸，以影射隊友姜濤的緋聞，Edan又嘲笑花姐身材，認真大膽。之後Edan自彈自唱《一表人才》《E先生連環不幸事件》，大獻琴技。

最後Ecore環節，膠戰的五膠肥腸、劉沛蘅、黃正宜和魏浚笙上台，因岑珈其身在日本缺席，但拍了條浴室洗頭唱《Loverse》片播放，4膠現場除衫送上印在tee背後的4個字「我哋愛你」當作禮物送給Edan。最後Edan發表感言，感謝家人一直愛護，獲王子般對待，自認在家時表現最真一面，對媽媽態度好差，但媽媽卻從無怨言。近幾年的經歴，讓他悟出一個道理，發覺人生不應追求開心，應該追求的是平衡：「為演唱會操肌，我食得好清淡，點知食咗一餐米線，覺得特別好食。」