Edan開騷爆肌晒麒麟臂　孖煙囪上陣性感登場

人氣男團MIRROR 成員呂爵安(Edan)一連3場首個個人演唱會《EDAN LUI "IN MY SIGHT OF E"》昨晚於亞洲博覽館開鑼,歌手張敬軒、古巨基、張繼聰和謝安琪、鄧麗欣、袁劍豪和謝君豪等送花牌祝賀演出成功。藝人阮小儀、陳俞希、黃奕晨、楊偉倫和導演何爵天等現場睇騷撐場。

身穿皮革背心的Edan,身形Fit爆,大騷畫了紋身的麒麟臂,與舞蹈員載歌載舞,演唱《Chat Mr E》為處男騷揭開序幕,連唱周湯豪和五月天兩首國語歌後,螢幕播出他與工作人員開會的片段,商量Edan的演唱會造型,Edan提議想學Anson Lo、Jer和姜濤,鏡頭一轉Edan扮Anson Lo MV用花灑沖濕身、單眼和抹嘴,惹人笑爆嘴,工作人員只搖頭表示「好尷尬」;學Jer出動菠蘿和西瓜扮小王,最後學姜濤在街頭舉應援牌時,遇上落雨他呻爆:「真係自己玩自己,姜濤好乞人憎呀!唔係我扮佢,係姜濤扮我。」

接着一隻巨型熊仔出場,觀眾都估到是Edan所扮,果然熊仔除下大頭現出真身Edan,唱出《小諧星》同觀眾打招呼:「大家好,我係小諧星Edan。」他笑稱第一個表演就是除衫,又講笑:「我紋晒身,知我咩料啦!我大唔大隻?唔好氹我,我知唔大隻,因為冇時間操。」又指對首個個唱感覺好夢幻。

接着他換上紅色西裝,真空上陣晒平板胸,但期間唱到爆鈕,變deep V,他發現後立即轉身整理:「件衫爛咗添!睇蝕晒,睇多咗一吋。」飲水時又再玩Anson Lo:「我唔會好似Anson Lo咁飲水有聲。」及後,嘉賓Jer出場,2人合唱《以後別做朋友》時Jer一度甩嘴,Edan即表示不要緊,2人演唱搞笑版《水刑物語》。Jer表示做嘉賓比自己開個唱還要緊張,因為見證Edan第一個騷:「看到Edan一個人企喺度好感動。」期間Jer突然胸襲Edan,指未見過Edan低胸,Edan即串Jer:「你造星時都冇咁肥。」

Jer獨唱新歌《鹹魚遊戲》後,預告Edan會性感登場,此時Edan穿孖煙囪出場,跟現場觀眾玩Q&A,歌迷都要求他除衫及除孖煙囪,他特別為歌迷老公拍片,十分識做。Edan又改編兩首網絡hit歌,包括阿儀的《一加一等於阿儀》和《天水圍Gang Gang》,全場high 爆。

Edan聯同《全民造星II》幾位戰友合演一個長達半個鐘的趣劇,化身教天王的他,指導如何成為合格偶像。分享做偶像的三件事:「講啱嘅嘢、做啱嘅事及要做嘅嘢。」及三件禁做的事,第一是舉中指,並就過往舉中指一事鞠躬道歉,笑稱:「我要做禁舉中指大使,走勻18區宣傳禁舉中指,要企硬,舉中指衰硬。」第二是禁講粗口,他戲言ERROR因講粗口粉絲少過MIRROR ;第三不要同身邊異性有近距離接觸,以影射隊友姜濤的緋聞,Edan又嘲笑花姐身材,認真大膽。之後Edan自彈自唱《一表人才》《E先生連環不幸事件》,大獻琴技。

最後Ecore環節,膠戰的五膠肥腸、劉沛蘅、黃正宜和魏浚笙上台,因岑珈其身在日本缺席,但拍了條浴室洗頭唱《Loverse》片播放,4膠現場除衫送上印在tee背後的4個字「我哋愛你」當作禮物送給Edan。最後Edan發表感言,感謝家人一直愛護,獲王子般對待,自認在家時表現最真一面,對媽媽態度好差,但媽媽卻從無怨言。近幾年的經歴,讓他悟出一個道理,發覺人生不應追求開心,應該追求的是平衡:「為演唱會操肌,我食得好清淡,點知食咗一餐米線,覺得特別好食。」