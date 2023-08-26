暢遊繽紛世界　由七彩光影影到綠意盈盈

鮮艷的顏色總令人心情愉悅，更別說是變成大型的裝置及作品，加上光影或可愛的主題，分分鐘打出絕美靚卡，愛打卡的你又點可以錯過。今次小記就為大家尋找了兩個色彩繽紛的打卡之地，讓大家影出超IGable的靚相。

【七彩光影世界】

七彩的顏色與夢幻的光影簡直是世紀級的浪漫組合，由即日至10月2日上水廣場呈獻「Colour Life」，將生活中的不同顏色，以7個創意場景盡情展現，帶你突破感官的邊界。2樓中庭設有以上水大自然美景為設計主題的「上水の絕美印記」光影體驗，以光影打造沉浸式空間，與大家遊覽「野黃菊花海」、「塱原濕地」、「印度古廟」及「大石磨」。與此同時場內還有以紅、橙、黃、綠、藍、紫等6種不同顏色打造的心情場景，結合設計美學及心情小語，超啱打卡。另5樓晴空花園還設有「光影心靈花園」，打造唯美氛圍。除了打卡外，場內於指定日子還有憑指定消費可參加的Color Me Beautiful個人色彩分析體驗及Colour Bubble藝術工作坊。

【綠遊「畫」世界】

說到色彩繽紛怎少得了畫中的世界，由即日至10月31日太和廣場推出「綠遊‧太和」企劃，與人氣插畫師Kazy Chan合作，以大埔區內綠色生活為主題，用清新可愛的繪本畫風，創作出綠意盎然的藝術作品，打造5大綠意主題打卡點，包括3米高「炫彩玻璃溫室」、「綠悠壁畫樓梯」、「快樂小花園」、「大埔環保生活圈」及「綠意藝術廊」。另有向大家推介大埔多個綠遊景點的巨大「綠遊步道」打卡路線圖，若完成「綠遊任務」更可獲得新地筒電子換領券或累積消費滿指定金額可換領「綠遊遊摺疊傘連防水袋」，數量有限，換完即止。