余文樂激罕現身公開場合　自爆因驚恐症唔敢見人

男星余文樂久未出席公開場合，日前他罕有在台灣現身品牌活動，坦言自患上驚恐症後害怕人群，幸現時狀態已經穩定：「我愈來愈不習慣公眾場合，我會突然很害怕，無法控制自己的病情，發作的時候會很想要離開，但現在好多了，中間有休息一段比較長的時間，所以已經算是滿穩定的狀態。」他又重提6年前在飛機上首次出現徵狀，更自爆原來曾在活動上病發：「我會很害怕、手抖、 呼吸不了，吃藥也來不及，因為藥也得15分鐘到20分鐘才會開始有用。」

談到近況，他表示現轉攻幕後專心寫劇本：「我比較喜歡幕後，可以比較少見人，我一直都在開發我自己想拍的劇本，這個階段不會像以前拍這麼多，現在更想拍一些我喜歡的題材，找一些想合作的演員、導演，一起去開發我們真的很想做的項目」，並指沒有退出演藝圈。他續指一有時間就會陪伴家人，被問到會否生第3胎，他就笑言：「現在就很好，希望不會有這個意外吧。」而提到被指現老態，他則大方承認：「我鬍子是白的真的，但我很喜歡！我頭髮也很白，因為那是我媽媽的遺傳，我媽媽20幾歲就頭髮全白。」至於問到好友王陽明、陳建州等人最近是非多多，他就表示不會八卦別人私事。