肥貓入侵世界名畫　可愛姿態萌爆全場

貓咪有一天也可以變成名畫主角，俄羅斯藝術家Svetlana Petrova以名畫、電影場景與貓貓為靈感，將自己養的橙色貓貓Zarathustra變為名畫主角，以此來創作出一幅幅可愛的「肥貓藝術 Fat Cat Art」畫作。Zarathustra肥胖卻靈活的身姿，以及多變的可愛表情令Svetlana Petrova心甘情願成為其『鏟屎官』。並將肥貓變成《蒙娜麗莎》、《向日葵》、《戴著珍珠耳環的少女》、《星夜》、《吶喊》等名畫的重要角色，與畫中的風景和人物互動，畫面十分有趣。

這一系列的作品為藝術家吸引了超過26萬的粉絲，不但將名畫的細節風格保存下來，貓咪的加入讓畫面多了萌趣感。將貓咪加入名畫之中，是來自藝術家朋友的想法。而製作過程一點都不簡單，藝術家需要為愛貓拍攝多張相片，然後用電腦與名畫合成出來，最後使用顏料將貓貓的顏色變得更接近原畫的色彩。最困難的部分是令貓貓照片中的神態與動作都符合名畫的風格，往往需要拍攝幾個月才有滿意的。這種二次創作藝術成功將古典藝術融入大家的生活，讓名畫欣賞也變得生動有趣。