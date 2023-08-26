《好聲音》導演發文向李玟致歉　網民唔收貨

國際天后李玟雖然離世，但她生前疑控訴《中國好聲音》的錄音檔流出，揭發疑遭欺凌，她為了學員爭取公平待遇，卻遭到了節目組的暴力對待，是對李玟的不尊重。事件不斷發酵。最終節目更需要停播。事件曝光後愈來愈多圈內好友站出來支持李玟。

事件鬧大後，《好聲音》的導演柳驪曾表示：「確實可惜，不過誰讓她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」但回覆令人更加怒不可遏繼續鬧爆。柳驪扛不住壓力，終於正式向李玟道歉，她的第一句就是：我正式向COCO李玟道歉！內容之中提到了期間不滿規則當場發飆被粗魯對待，雙方險些發生衝突，原因就是因為我處理事情不公，致李玟導師受委屈，正式道歉，對不起。道歉信中她承認使走了學員，並承認了毆打李玟。據她表示李玟是帶病錄制節目，因為不滿規則而被粗魯對待，雙方發生了衝突。後來，李玟腳傷復發，讓學員攙扶著上台。節目組在明知道的情況下，故意使走了學員，導致李玟在舞台上摔倒，不得不重新接受腿部的手術。但不少網友不接受柳驪的道歉。認為柳驪在李玟活著的時候沒有出來道歉，死後道歉有甚麼用？

日前，星空華文在25日發聲，表示將積極配合並且提供一切的必要協助，以方便各級展開調查，公司同時也期待相關部門盡快在依據事實的情況之下公布調查結果。另外，浙江廣電也表示將敦促浙江衛視及燦星文化聽取意見，維護與進一步對李玟的事件進行調查核實。