傳被拒入慧妍雅集　林鈺洧咁樣講

港姐冠軍林鈺洧將於明晚（27日）卸任，她今午（26日）出席本屆港姐競選總綵排時，形容刻下心情說：「興奮、緊張同唔捨得，剛剛見晒16位佳麗，覺得佢哋狀態好好，好過上年嘅我，同埋覺得佢哋好叻。（諗定卸任詞未？）一早搞掂錄好晒音嘞，我自己覺得好Touching嘅，我作得比較長，但因為有時間限制，所以Cut短咗少少。」

談到卸任後的工作，她坦言各方面發展皆有興趣：「拍劇同主持我都鍾意，但仲未落實，所以未講得住。」而對於被指形象差，未獲要加入慧妍雅集，林鈺洧大方回應：「我本人冇申請過（入會）嘅，但好欣賞佢哋做善事嘅心態。我唔識點樣申請入會，但保母同我講應該係卸任後先得。（但亞、季軍許子萱同梁超怡都已經獲邀。）呢個我唔清楚，亦冇聽到佢哋講。（想唔想入會）我唔介意嘅，睇吓有冇緣分識到佢哋（慧妍會員），不過其實呢年我都做咗好多善事，自己亦成立左個小組，做善事嘅嘢無論喺邊度都一樣。（港姐冠軍入唔到會，會唔會好唔開心？）其實都唔係一個大問題，最緊要幫到人啫，就算我未當選前都會做，好似助養兒童咁。（再次講到你形象負面。）呢啲係以前嘅事，同埋我解釋咗無數咁多次，唔會再解釋，嚟緊只會集中自己嘅事業同興趣，努力咁行埋落去。」