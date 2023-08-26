蔡潔挑戰踢波　自爆恨做媽咪：我好有母愛

藝人蔡潔今日（26日）以嘉賓身份出席茶果嶺海濱公園「酷玩3-4-5」啟動禮，現場與花式足球員學控球，一試成功，不過之後與小朋友試玩足球飛鏢，卻未能踢中目標。她表示從未踢過足球，覺得今次是一大挑戰，但表示下次可以再試，以前從未試過陪男友睇波，不明白點解男仔為何會捱眼瞓通宵睇波。活動期間發生小插曲，有小朋友突然喊起來，蔡潔有點手足無措，事後她稱本身有契仔契女，也很喜歡小朋友，笑言大家看到她平時如何湊貓便知道她很有「母愛」：「個個朋友都話我係慈母，如果將來結婚都好想做媽咪，生仔會盡力而為。」

提到近日工作有變動，原本下月開拍劇集《反黑英雄》，但現在改為開《法證先鋒》系列，問她是否揀黃宗澤而捨棄陳山聰？她忙否認：「唔係我揀，係公司決定，原本第一次同山聰合作，諗住做一對新CP，不過可以原班陣容再合作《法證》都好開心，始終自己都係因為呢套劇多人識。」她稱原本為準備《反黑》她花了好長時間操肌才有成果，笑言沒有浪費，因為剛接了一個廣告，覺得藝人亦要時刻保持最佳狀態，並透露在開劇前會與家人出外享受陽光與海灘，着泳衣騷身材。