港姐2023︱麥美恩即興考佳麗　C君難忘做司儀緊張到震

《2023香港小姐競選決賽》將於周日（27日）晚舉行，大會今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，特別邀請大數據專家車品覺先生擔任《2023香港小姐競選》AI項目顧問，在麻省理工學院香港創新中心協作下，並聯同myTV SUPER及TVB品牌傳播科，利用AI生成技術為決賽舞台增添多元性及新鮮感；除了史上首位AI港姐司儀，港姐重頭戲Q&A環節亦同樣透過AI技術、為16位佳麗打造百分百個人化問題。

對於與AI「聯手」為今屆師妹考牌，麥美恩笑言好好玩，並謂不介意臨場才知道要問甚麼問題：「港姐最好玩就係即興吖嘛，咁咪可以順便考吓啲佳麗玩唔玩得囉。我同C君今次會打醒100分精神，因為我哋喺台上時間唔算好多，我哋會用盡每分每秒去展現自己嘅才華。」對於無綫「四大愛妻號」陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠，破天荒首度擔任港姐司儀， C君搞笑叫四子「盡量唔好做得咁好」，並憶述當年任港姐司儀時一度遭林盛斌嚇窒：「嗰時我第一次見到林盛斌緊張，係會緊張到震嗰隻，佢講咗一樣嘢，講完令我同陸永都好緊張，佢話香港小姐係金牌司儀嘅證明。」

為突顯今年其他特別加插的AI環節，大會特別找來曾比特、吳業坤及涂毓麟穿插其中，協助佳麗與AI作多樣互動，務求帶給觀眾前所未有新鮮感。今年的載歌載舞重任則落在無綫兩大皇牌綜藝節目《中年好聲音》及《聲夢傳奇》，屆時《好聲音》及《聲夢》首兩季將攜手於港姐舞台載歌載舞。