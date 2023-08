Tyson Yoshi新歌探討地獄題材　重現中世紀傳統教堂神秘面貌

歌手TYSON YOSHI正式發布個人全新單曲作品《SEE YOU IN HELL》,而歌曲MV亦於昨晚(26日)於網上平台首播,從早期的《IN MY DREAM》、《RIGHT HERE》直到上年度的《SELF MADE(SOMETING PT.2)》,向來鍾情POP PUNK曲風型態的TYSON接連把這種極富千禧年代美式主流的音樂風格完美融入人氣作品之中。而這次為樂迷帶來的《SEE YOU IN HELL》,更是透過他和背後創作團隊的日常相處點滴為靈感,並進一步以全英文的歌詞語句,表達即使身處地獄亦一無所懼,繼續獨當一面的強悍氣燄。

習慣與音樂創作團隊成員以不同絕核的謎因帖文作為日常的分享話題;每當遇上種種令人哭笑不得的「地獄級」題材更只能報以一句:「落地獄啦你!」作岀回應。偏偏這個團隊獨有的相處模式,卻與身為教徒理應時刻依照聖經律法待人處事的好拍檔ISSAC看似非常矛盾。不禁令TYSON於一次聚會中無意道岀:「ISSAC若我們都在地獄,而只有你留守天堂,生活會變得非常沉悶嗎?」激發起《SEE YOU IN HELL》整首單曲的創作概念,更毅然嘗試以這個大膽的角度岀發,重新探討所謂身處「地獄」的不同面向。

至於在MV創作方面,再次夥拍經常合作的新世代導演THE 11TH,並就著歌曲主題於美學設定上,仔細重現中世紀傳統教堂暗黑與嚴肅的神秘面貌;親手上陣擔演主角的TYSON更透過不同的打鬥場面,給予觀眾刺激的視覺體驗。而且更值一提的是,當中一幕TYSON更以整齊西裝配上標誌性的綠呔形象,向傳奇樂隊GREEN DAY主音成員,經常以紅呔打扮的BILLIE JOE作岀崇高致敬!整個MV不但以層層推進的故事模式,具體表達歌曲的中心思想,更能吸引樂迷不斷細心發掘各種經TYSON和導演精心安排的驚喜彩蛋!