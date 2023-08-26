新版GLE抵港　全方位升級

平治新版GLE 車系抵港，除了外觀和內裝換上新設計細節，動力性能及車載科技配置亦有所提升。

輸港的既有GLE 450 4MATIC SUV，亦有2款AMG GLE車型，GLE 53 4MATIC+ 的SUV及Coupé。三者依舊搭載3.0L 直6渦輪增壓引擎配48V輕混能，分別經調校/優化後動力輸出各有提升。GLE 450 4MATIC SUV的最大馬力提升至381hp(+14hp)；GLE 53 4MATIC+ 的SUV及Coupé的峰值扭力增至560Nm(+40Nm)，0-100km/h加速更由5.3秒縮短到5秒。

科技配置方面，新版GLE已升級至第2代MBUX資訊娛樂系統及在橫輻上附有感應式控制的最新一代軚環(2款AMG GLE車型則配備新一代 AMG Performance 軚環)。車載的駕駛輔助系統功能，例如 Active Distance Assist DISTRONIC，Active Steering Assist 和 Traffic Sign Assist亦提升了，泊車系統連 360 度泊車鏡頭現支援平衡和垂直泊位，並提供「透明引擎蓋」新功能。

順帶一提，GLA及GLS車系也推出了新版，並開放訂購。不僅齊換上新一代 MBUX 和升級的駕駛輔助系統， 最大新焦點莫過於全線輸港的GLA及GLS系列 ，均已加入能令起步和短暫加速更敏捷的48V輕混能系統。包括為輸港新版GLA 200短暫提供14hp及200Nm額外馬力及扭力；為輸港新版GLS 450 4MATIC短暫提供20hp及200Nm額外馬力及扭力，另為Maybach GLS 600 4MATIC及AMG GLS 63 4MATIC+，短暫提供 22hp及250Nm額外馬力及扭力。