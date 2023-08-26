JW冇計劃生B　希望同粉絲過生日

歌手王灝兒(JW)、《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀今日出席Mira Place 年度音樂節「Gimme LiVe 2023」音樂會，今日壓軸尾場。JW現場演唱3首歌，表示很久沒有唱商場騷，稱男友未有捧場，但看到粉絲支持十分開心，表示疫情以來都未有機會跟Fans聚會，希望下次生日可與粉絲一同慶祝。提到家姐的兒子，早前被她的粉絲捕獲要求簽名留念，JW笑稱姨甥只有兩歲，其實是家姐捉着他手簽名，十分搞笑。她並自爆早前接受了一項挑戰，她獨自帶姨甥去主題樂園遊玩，玩足6個小時：「初初都驚搞唔掂，但佢冇扭過計，好開心好成功，全程抱住佢玩，發覺練到全身都有肌肉。」JW好想在姨甥成長過程中有一起的回憶，「家姐成日話我係佢第二個媽媽，想親近多啲。」問到何時生BB？她笑言只有計劃「生歌」及「生碟」，新歌已準備就緒，有計劃年尾出碟，希望能配合音樂會，一同進行。

逾百Fans到場支持

歌手羅啟豪和支嚳儀吸引逾百Fans到場支持，羅啟豪透露有粉絲早上7時前來霸頭位，父母亦有撐場，他稱父母未必次次出席，因為有時粉絲人數多怕不夠位坐，笑言要父母讓位，不過粉絲知道是他的父母都會主動讓坐。羅啟豪現場收到不少鮮花，表示也有收過粉絲炮製的美食。問他會否下廚炮製美食作報答？他笑言：「我整未必食得入口！」支嚳儀就讚他之前上堂學做蛋糕很不錯，羅啟豪透露有出歌計劃，希望第一首是慢歌，對於跳舞，笑言有自知之明，從小不愛做運動，透露現在開始做健身，但尚未練到腹肌。支嚳儀表示首次在這個場地開騷，看到大批歌迷撐場感到激動，笑言可順道到位於附近的烘焙店巡視業務，她的3歲兒子亦有出席打氣。

支嚳儀下月生日，有意舉行小型生日音樂會，預計與80位fans一同唱歌慶祝。她和顏志恒主持的《煮東煮西》的飲食節目，個集都展示養顏糖水，問有否想過出食譜？她直言是好提議，可以考慮一下。