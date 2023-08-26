【Zac玩Zac食】超乎想像的素驚喜

一直未能食素，因以前嘅素食就係食齋，印象中乜嘢素叉燒、素魚等都係味濃又油膩；近年嘅素食偏向健康時尚角度，但係啲植物肉又唔係我杯茶。終於等到中菜大師邵徳龍師傅出手，全新高級法式中菜素食餐廳「圓」，昨日於中環荷李活道大館對面正式開始試業，當然要第一時間嚟食頭啖素啦！

晚餐只供應邵師傅精心設計12道菜式嘅嘗味套餐菜譜，採用全Plant-base食材，去五辛但會使用蛋、奶、芝士及香草提質提味，由食材配搭至擺盤均凸顯師傅個人特色，每道菜均彰顯大師巧手工藝，帶來不一樣的味蕾驚喜；單看餐前小食的醬漬物，師傅棄蘿蔔而改用香港人少吃的茴香頭，味道清香、質感爽口。

晚宴以迎賓飲品「清新五素」揭開序幕，以青瓜、羽衣甘藍、青蘋果、西芹及涼瓜製作的五青汁打開味蕾；我本身好鍾意食西餐嘅麵包同牛油，師傅以一炸一蒸嘅螺絲卷配欖菜牛油，牛油以欖菜調味再放上炸脆嘅欖菜絲，絕對顛覆以往我對牛油麵包嘅味道！涼菜的椒麻淮山白蘆筍賣相出麈，白、紫淮山泥吸睛，配上四川椒麻汁調味，而白蘆筍以竹蔗茅根水泡浸，再以鮮沙薑提味，真正超出想像的色香味！

主菜的梅菜東坡肉配海苔脆米餅，件冬瓜堅係東坡肉嘅樣，內含梅菜及藏族自治區獨有的一種皇菌，閉上雙眼真係以為食緊東坡肉！甜品亦有兩款，偽裝的荔枝有3種不同質感，而最後一道甜蜜九宮格每一格都有驚喜，師傅風趣咁話個名應該叫「返唔到轉頭」，點解？睇吓張相你就知啦！

Profile：Zacky Sun

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