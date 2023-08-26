阿Mo膀胱處於正常狀態　可以正常排便

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（26日）他發出第57封代禱信。

李盛林牧師透露阿Mo經過了一段時間，在每次排尿後用超聲波監察下一膀胱都處於正常的狀態，現時大致可以正常排便，亦再沒有出現尿道炎。至於二頭肌和三頭肌方面，對肌電圖持續多了一點點的反應。另外，對於本月29號「紅館演唱會事件」將再度聆訊，李盛林牧師盼能顯明事實真相和各方該負的責任。

內容如下：

*（一）啟言（Mo)*

*1) 香港「幹細胞」研發*：

*(感恩禱告)*

最近得悉香港有研究團隊研究 *「幹細胞」*在神經復康治療上的效能，並取得初步成功。祈願神賜智慧聰明給科研人員能開啟神創造的神經機制，以致可以應用在人體神經復康上，造福有需要的患者。

*2)泌尿及排泄系統*

*(感恩)*：

經過一段時間，在每次排尿後用超聲波監察下一膀胱，都是處於正常狀態。現時可減至每星期照膀胱超聲波一次，及幾星期照腎臟超聲波一次，以確保整個系統沒有異常。並到現在為止，再沒有出現尿道炎。

*(禱告)*：

現時大致可以正常排便，但請繼續為尿道內外的括約肌神經能回復過來，得以自主控制禱告。

*3)「肌電圖EMG 反應」*：

*(感恩)*：

二頭肌和三頭肌對肌電圖持續多了一點點反應。

*(禱告)*：

透過肌電圖EMG的反應，訓練大腦神經重拾二頭肌和三頭肌的活動模式，使阿Mo的上肢可以先活動起來。

*(二) Mo爸媽*

*1)「神迹與人體定律」有衝突嗎？ *

a) 期間一直禱告思想着： *「神迹與人體定律」有否衝突？*

b) 起初神創造的時候已賦予大自然和人體有一定運作的規律。「神迹」似是違反了起初神創造的原意。但察看 *耶穌在地上所行的神迹，卻超越了創造的規律*。目的是要人知道神的榮耀和能力，也要人認識耶穌，得着新生命。

c) 想不到阿Mo的受創，成了世界各地基督徒和有心人關注的事件，也觀看神的能力可以怎樣彰顯。*盼在阿Mo身上，可以繼續彰顯和見證神的大能。*

*2)「事件再度聆訊」*

本月29號「紅館演唱會事件」再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。