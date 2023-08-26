高崎哉海　無敵甜顏脹卜卜

如果一個人所向無敵，應該都會有一種高處不勝寒嘅感覺，如果一個寫真女優被稱為無敵又點呢？咁就一定會曝光指數高企，以及會帶來好多精彩演出，令大家嘅眼求好滿足，佢就係高崎哉海。

瘦身好波

日本寫真界有好多「最強」女優，包括有「最強巨乳」熊田曜子，仲有「靈長類最強Body」染谷有香，另外亦有「無敵級」女優，佢就係今日同大家介紹嘅高崎哉海喇！

今年26歲嘅佢，五官標致，而且氣質青春俏麗，天真又活潑嘅氣息更係令人精神一振，無論心情幾差，見到阿妹嘅甜美笑容即刻開心晒！身材方面，亦相當值得細心欣賞，一來胴體纖巧婀娜，二來瘦得嚟前凸後屹，心口對D奶脹卜卜，而且夠堅挺又富彈性，如此美乳實在令人睇到心花怒放！至於點解佢會被稱為「無敵」呢？大家睇埋落去就知嘞！

嫩模變偶像

哉海喺讀中學嘅時候便開始做嫩模，為一本時尚雜誌擔任專屬模特兒。之不過，呢雜誌喺2016年因經營不善而停刊，搞到阿妹唔單只失去工作，仲失去埋發展目標添！

後來，事務所見佢已經年滿20歲，於是建議佢做寫真偶像，並參加選美活動「Sanspo GoGo女王大獎」。雖然當時佢唔想拍寫真，亦對自己嘅身材冇信心，但係亦畀佢成功奪得選美冠軍！到2019年佢參加「Genic小姐比賽」亦成功奪得后冠，成為極少數能夠贏得兩大選美活動冠軍嘅女優，所以加奈美除咗有「平成最後與令和第一天使」稱號，亦被稱為「無敵之寫真偶像」喇！

高崎哉海工作繁忙，呢頭拍寫真，轉頭又上電視，嚟緊又舉辦攝影會，睇嚟真係冇得休息！大家如果想緊貼佢嘅工作動態，留意佢嘅社交網就最方便喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：33D-23-33