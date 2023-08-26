Jenna Lynn Meowri　「胸」悍戰鬥格

性感網紅其實係一個籠統詞嚟，其中就有一種唔止男士大愛，更備受Cosplay熱棒嘅性感女Coser，而嚟自美國嘅Jenna Lynn Meowri正係其中之一，佢嘅賣點係夠「胸」悍！

重量Cup數

話明係性感女Coser，所影嘅寫真當然係以Cosplay為主，而大家都知道ACGN中嘅女角色，唔少都係胸前激凸，若然上圍冇料又點樣Cosplay得神似呢？故此有啲女Coser便用上各種方法嚟擠出巨乳，甚至會出動埋矽膠假奶添！

不過，對出生於美國維珍尼亞州嘅Jenna Lynn Meowri嚟講，卻絕對唔使喺心口做手腳，事關佢嗰對Cup數勁爆嘅車頭燈，本身已經係Cosplay性感女角色嘅利器，名副其實相當「胸」悍！如果大家有留意佢喺社交帳號上所分享嘅寫真的話，更會發現佢肌肉結實前凸後趷，一副戰鬥格Body相當誘人，挑起晒男士嘅原始慾望呀！

練出線條

早喺2015年佢便開始活躍Cosplay界，並喺同年7月開設網絡社交帳號，憑住神似嘅Cosplay造型而獲得唔錯嘅人氣，只係當時嘅佢着得比較密實。據Jenna Lynn Meowri解釋，因為初出道時身形略胖腰又粗，所以唔敢露太多肉獻醜。

後來佢積極減肥同健身，唔單止成功收身及練出線條，仲考埋健身教練牌添！雖然係咁，但係佢仍醉心於Cosplay活動，喺網上分享寫真之餘，更開設埋頻道，跟粉絲一齊吹水同打機餘，更夥同其他性感網紅及打機達人做直播，而呢個時候唔少粉絲至發現，呢位胸悍性感女Coser唔止外形睇得，口才亦相當了得。

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：37DD-26-38

擁有超過189萬粉嘅Jenna Lynn Meowri，樣靚身材正兼Cosplay造型咁性感，難怪佢嘅人氣會勁成咁。不過其實除此之外，佢嘅口才亦相當唔錯，幽默嘅直播風格，抵佢咁多人鍾意！