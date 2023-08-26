張寶兒為袁偉豪抱不平：我哋係經濟獨立

藝人張寶兒（Bowie）與袁偉豪（Ben）於2017年拍旅遊節目撻着，並於2020年結婚。由於Bowie家境富裕，令兩人由拍拖至結婚都備受輿論壓力，對此，Bowie直言：「從來都係外界或社會嘅標籤，變咗Label佢點樣融入我嘅家庭。其實我哋經濟獨立，Ben係一個好傳統、好有責任感嘅男人，拍拖去旅行時，經常主動Afford所有支出、會完全Take Care我，反而有時我要求AA制。」Bowie坦言戥丈夫不值，並為老公抱不平：「有時啲人認定咗佢係一個點樣嘅人，但真係唔係大家咁諗！Ben係好好人、好愛錫家庭同好有責任感。我阿爸一開始已覺得佢係好男仔，就係因為最初大家問佢我們是否拍拖，他是主動承認，阿爸就覺得他好有擔帶！因為當時的娛樂圈，不是太多人願意公開戀情。」

談到入行短短兩、三年就答應Ben的求婚，原來當時Bowie曾經擔心過對事業有影響，她說：「好多人同我講咁早結婚代表唔想做，又有人話生咗BB嘅女藝人就冇晒女神嘅幻想，我都有思考過。好多人覺得結婚就係犧牲事業，但我嘅世界唔係咁諗，點解女性一定要二揀一？咁樣唔公平，何況10年後，冇結婚我嘅事業一定就會好嗎？當搵到一個我認為可以一起行嘅人，就先應該捉緊眼前嘅幸福！」Bowie還自揭一結婚便計劃生育：「首先Ben是家中獨子，除了想之外，我更想跟他建立一個大嘅家庭。（生夠一隊足球隊？）哈！會生多過兩個啦！」

節目中，Bowie更自揭年初疫情間發現懷孕的有趣「四線」過程，原來當時夫妻從外遊回港，感覺不適先用快測檢驗COVID，繼而發現懷孕：「首先我係驗COVID中咗先，繼而同日因為覺得最近身體不太規律，所以順便驗埋孕，點知同一日就驗到，最後我是四條線，還擔心影響到BB呢！」被問到懷孕之後，Ben有否對自己表現出分外關心，Bowie更不隨意地放閃謂：「佢不嬲都對我好好！好關心我好照顧我！」