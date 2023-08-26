吳若希兩度離家出走　真情剖白：結完婚唔會有愛

藝人吳若希（Jinny）與丈夫何兆鴻（Alex）結婚近6年，最近接受好友蝦頭（楊詩敏）和連詩雅主持的節目訪問，剖白婚後生活的轉變，以及與丈夫的相處之道，和一些鮮為人知的趣事。

Jinny當年為了家庭放棄了事業，但大讚丈夫對她是百分百支持，指老公其實私底下十分體貼，會諒解她的工作疲累。談及夫妻相處之道，Jinny表示：「通常佢單向被鬧多啲，我好鍾意離家出走，通常就抱住個女就走。千祈唔好畀佢知你走，當你一聲不響嘅時候，嗰陣先真係嬲，因為通常好瑣碎嘅都會鬧，通常鬧完就冇事，大件事嘅情況都係直接走！我諗我個女出世到今，我離家出走咗兩次左右。」

Jinny毫不掩飾惡妻一面，直言十分不滿老公經常打機：「嗰陣時我掟爛晒啲電腦，同埋我燒咗佢前度送佢嘅頸巾。唔關打機事，係佢去打機嘅時候，我就發現咗有呢條頸巾嘅存在，佢同我講有呢一位前度，又係死口唔認，所以我就放火燒咗佢條頸巾。」

被視為世界級港女的她，笑言老公其實是「博鬧」，她說：「我老公好鍾意畀我鬧，佢有陣時係冇嘢搵嘢嚟做，鬼鬼祟崇故意走過來，博鬧兩句就走返出去。」Jinny奉勸未結婚的朋友仔千祈唔好亂結婚，表示：「如果係為咗有小朋友而組織家庭嘅係可以結婚，但如果純粹為咗結婚，我愛你好想同你結婚，就唔好啦！因為結完婚唔會有愛。」