【是日通勝】

農曆七月十二

癸卯年 庚申月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：理髮、遠行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：7、16、24

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

金牛座：迎來風平浪靜的一天，要懂得居安思危。

雙子座：運勢不過不失，穿着淺黃色衫可帶來好運。

巨蟹座：凡事能坦白說出，就不會引起那麼多誤會。

獅子座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

處女座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

天秤座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：愛情運欠佳，過分遷就易令伴侶得寸進尺。

人馬座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

山羊座：心情愉快，多做有意義的事，運氣會提升。

水瓶座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

雙魚座：平淡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）豬 有麻煩

鼠：身邊多小人，謀事多波折，易陷困境。

牛：生活愜意，適合聯誼會友，心情大好。

虎：財運差，易受小人干擾，花掉冤枉錢。

兔：工作不順，錯誤頻生，必須保持冷靜。

龍：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

蛇：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

馬：心浮氣躁，易令人際關係出現小裂痕。

羊：行動力強，做事效率奇高，勢如破竹。

猴：得貴人支持，不管做甚麼都得心應手。

雞：享天時地利人和，有許多開心事發生。

狗：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

豬：是日沖煞，麻煩頻生，讓你措手不及。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

要好好珍惜的女人面相

窈窕淑女，君子好逑。擁有以下面相特徵的女生，可遇不可求，如果你有幸遇到，請好好珍惜！

1.耳朵很大

中醫認為耳朵主腎，而腎又代表一個人先天的身體狀況，所以耳朵在面相學中有着重要地位。耳朵大而厚實，是身體健康的表現，更是有福氣的象徵。女人耳朵大，通常心態很好，重情重義，認真對待朋友和每一段感情。

2.鼻樑筆直

鼻子是一個人的五官支柱，鼻樑筆直，有向上之意，通常鼻樑筆直的女生樂觀開朗，積極向上，對人友善，而且長相不會差。擁有這類面相特徵的女生善於交際，會用真誠的心去面對每一個人，很易成為人際關係中的中心人物。

3.嘴唇厚實

俗話說：「自信的女人最美。」嘴唇厚的女人自信心十足，能力也比較強，為人重情重義，財運也不錯。

4.耳珠垂厚

富貴福相之一，擁有這類面相特徵的女人多數是性格隨和，能夠把生活操作得井井有條，無論事業、家庭兩方面都會經營得比較好。