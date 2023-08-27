謝勒畢拿《殺出坎大哈》逃避塔利班追殺

早前積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演的軍事動作片《譯戰同盟》（Guy Ritchie's The Covenant）描述一名美軍與其中東翻譯兵被塔利班追殺的驚險故事，由謝勒畢拿（Gerard Butler）主演的軍事動作新片《殺出坎大哈》（Kandahar）亦有類似情節，今次他飾演的中情局特務在身份曝光後，要與阿富汗翻譯兵殺出重圍，逃避塔利班追殺。

與謝勒合作《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen）與《末世綠洲》（Greenland）的導演Ric Roman Waugh談到新片時表示：「你可以睇到兩邊嘅人性元素，睇到點解呢啲爭議會發生，呢個係呢部戲好睇之處。我哋用咗新角度去睇，呢班獵人互相狩獵，而佢哋唔係政策決定者，只係各為其主嘅執行者，只係想返屋企見家人，有自己夢想。我希望我所有戲都係咁，就算係《末世綠洲》，都冇真正奸角，個隕石本身就係奸角。喺生死關頭，我哋會點反應？會自私定無私？《殺出坎大哈》係關於呢班人生活喺暴力循環之中，令佢哋有相應行為，你會開始對一啲你冇諗過會同情嘅人，產生同情。」