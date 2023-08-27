任賢齊同郝雲騎出兄弟情　 MV中對飲豪氣干雲

台灣歌手任賢齊（小齊）暌違12年再推出專輯《在路上》，繼首波主打《我出去一下》唱出公路搖滾的率性氣味後，第二主打《好久不見》面世，以「朋友」為題，更邀請《披荊斬棘 第二季》、《我們的滾燙人生》節目中合作過的好友郝雲製作編曲。新歌以「酒」為引子，帶出朋友「好久不見」的思念，談到新歌創作靈感，他表示：「這首歌是來自和朋友間的歡聚，除了獻給久等他歸來的歌迷們，也獻給身邊的摯友夥伴。」

談到郝雲，小齊表示以前只聽過他的歌，在《披荊斬棘》節目時首次見面，當時心想原來對於就是唱《活着》的郝雲，再加上兩人愛騎行，且郝雲的個性豪爽又照顧人，兩人在騎行的過程累積了不少患難兄弟的情感。除了有好兄弟的情誼外，一提及郝雲音樂的獨特性，更是讓他讚賞有加，笑稱是從開始錄節目後，一直被他糾纏到現在。郝雲特別在編曲中加入蒙古樂器馬頭琴彈奏，在豪氣干雲的歡騰氣氛下，向老朋友乾一杯，久別重逢的有緣相聚，願彼此都能好好留念。

在MV中，請得郝雲及其樂隊樂手演出，齊露營喝酒、食BBQ，小齊表示：「音樂和酒脫不了關係，是一種釋放。有時在音樂環境有點酒，蠻能助興，但不能過量。這種釋放的感覺也體現在這首歌中，讓人感受到一種自由自在的氛圍。」