東方日報C2：莊子璇抽中試后冠　信心破咒跑出

「是非港姐」莊子璇昨日攞頭彩抽中試戴后冠，自信爆棚的她揚言有信心破「后冠魔咒」奪冠而歸！憑「笛功」成人氣王的黃泳嘉愈戰愈勇，恃住有評判張曦雯加持信心大增；反之身材突出的郭珮文人氣告急，自嘲要等運到；而大熱之一的王敏慈擔心發台瘟，令三甲添變數！

《2023香港小姐競選決賽》今晚舉行，16位候選佳麗昨日進行泳裝綵排暨「友誼小姐」互選，最後姜依宁當選「友誼小姐」，而大熱莊子璇抽中試戴后冠。莊子璇坦言曾聽聞「后冠魔咒」，即試戴之人難以奪冠，但她信心滿滿地說：「我做過資料蒐集，知道歷年有兩位佳麗打破咗呢個魔咒，咁就證明個魔咒係可以打破嘅，我都可以有啲自信，聽日就係比賽，如果依家都冇信心就大鑊。」提到有讀者爆料，指陳曉彤（Cindy）是爆她是非的金手指，莊子璇表示有安慰對方，而Cindy則自稱無辜，強調清者自清，問心無愧。

至於一直表現平平的黃泳嘉，近日憑「小學雞」牧童笛表演一躍成為網上人氣佳麗No.1，她對此感意外：「我諗過吹牧童笛或表演魔術，我知兩樣嘢都會畀人話好小朋友，我又唔識唱歌跳舞，既然冇才藝，至少要帶到娛樂畀大家。」問到獲觀眾支持會否信心大增？她認為最終要看臨場表現：「我要畀自己多啲自信，入到決賽已當係贏咗。（張曦雯話睇好你，覺得你似鄧佩儀。）有個最上鏡小姐評判睇好我，當然信心多啲，不過我覺得鄧佩儀靚啲。」

王敏慈驚發台瘟

之前被視為大熱的郭珮文，最近慘被踢出人氣佳麗5強，但她不感意外：「因為我個才藝表演係唱歌，我又唔係唱得特別好。」她直言冇信心入三甲，縱使身材出眾，亦自覺難靠身材加分：「我依家等運到，我向來好佛系，希望比賽唔好出醜，我最怕係泳衣問答環節，目標只係比賽表現淡定啲，佢哋問咩我就答咩。」另一熱門王敏慈的廣東話進步不少，但也擔心問答環節失手：「驚上到台又凍又緊張，唔會好似依家講得咁好，希望到時可以穩住。（有冇信心入三甲？）唔知，我會努力。」

今屆港姐競選加入人工智能（AI）元素，大會將佳麗個人背景及基因資料輸入AI，生成度身訂造的個人問題，而麥美恩及C君擔任嘉賓，與AI「聯手」主持問答環節，相當新穎。大會還找來歌手曾比特、吳業坤及涂毓麟穿插其中，協助佳麗與AI互動。而載歌載舞的重任，則落在兩大王牌綜藝節目《中年好聲音》及《聲夢傳奇》唱將身上。

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