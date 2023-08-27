李幸倪獲3男陪過牛一　張敬軒薛家燕再跳《FLOWER》

歌手張敬軒、李幸倪（Gin Lee）、林家謙、馮允謙（Jay Fung）、林奕匡及雲浩影等昨晚（26日）為《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》演出，慶祝新城知訊台15周年。林家謙演唱《下一位前度》時稱此歌首次奪冠軍歌就是由新城頒發，並藉《難道喜歡處女座》祝Gin Lee昨日正日生日也要開工，笑言：「我真係要恭喜你！」同時亦祝電台生日快樂。近日AI尹光版《一人之境》震撼網絡，家謙現場唱出AI尹光版本向前輩致敬，同時向自己致敬。家謙與Jay Fung及Gin Lee合唱多首歌曲後，Gin Lee Solo時獲大會送花及生日卡，現場觀眾並齊聲祝她Happy birthday。她表示過往生日都與家人去旅行，今年首度生日開工，感覺特別，借生日祝願人人身體健康和生活愉快。她稱：「以前對生日倒數好緊張，今年有少少怪，因為踏入生日正日時，同佢哋一齊綵緋緊，迎接生日時聽到呢幾位男人聲好特別。」她並要求觀眾開着手機燈紀念這一刻。

Gin Lee受訪時稱，綵排時獲家謙、Jay Fung及林奕匡祝賀，感覺他們都是暖男及好Sweet，笑言：「開工過生日感覺很好氛圍，畀咁多紳士包圍好正，而且會有蛋糕切，只是無得食。」今日（27日）她再有粉絲見面會，生日認真大豐收，她收到網民的祝賀留言，揚言十分感動。提到生日願望希望明年在紅館開最少5場演唱會，承認經已有部署。

張敬軒（軒公）出場唱出《My Way》及《Sweet Escape》，現場觀眾反應熱烈，有男觀眾興奮大叫，軒公笑言可能臨近農曆七月會聽到平日少聽到的聲音。他表示與電台有超過20年友情，情比金堅。談到自己初到香港時，第一次踏足電台，便在貼滿明星相的牆打卡。近日他搬寫字樓，整理200多個音樂獎項，看到自己一步一腳印地成長。現場他提議著名填詞人兼電台高層周禮茂舉行作品展，自焉一定參與演出，之後他又為自己的《隱形遊樂場》拉票，十分搞笑。最後薛家燕出場，與軒公一起跳改編韓版《FLOWER》的十字步，音樂會完滿結束。

家謙和軒公一同受訪，家謙聞Gin Lee讚他是暖男，他戲言自己只是「亂男」，因為屋企十分凌亂，無人執屋。問到軒公提議周禮茂開作品展，軒公讚對方作品首首經典，唯不敢挑戰《李香蘭》，只敢在後樓梯唱，林憶蓮的《沒結果》也認為難於超越。家謙也認同，笑言：「軒公唔敢，我豈敢！」軒公即講笑：「你好有喜感。」提到與薛家燕合跳十字步，軒公笑稱難跳過BLACK PINK，雖然平時都有陪媽媽跳舞，但跳不到家燕姐的精髓：「家燕姐隻手好似開保險箱咁！」家謙表示可以模仿玩玩，他們笑言想與薛家燕一同組樂團，由薛家燕玩結他，軒公打鼓，家謙繼續「豈敢」，講笑只能扮咪。距離樂壇頒獎禮還有數月，軒公已率先在台上拉票，家謙一言驚醒，笑言自己無拉票是「蝕咗」。