AGA紅館騷開鑼　靠陳奕迅攝走靈魂成就歌手夢

歌手AGA（江海迦）3年疫情下演唱會日期一改再改，昨晚（26日）終於如願成功舉行首個紅館個唱。演唱會上她展示多才多藝一面，先以銀色透視長裙以結他自彈自唱《The Lovers》，再以金色和服鋼琴彈唱《Better Me》。她又以白色舞衣躺於舞台上，獻唱寫給因癌病離世的二家姐的歌曲《若》，場面感人。

AGA一輪靚聲演唱後，才向台下歌迷表示：「你哋好嗎？終於可以企喺呢個台喇，真係要多謝每一位入場嘅觀眾。3年等（開騷）嘅過程有失望及希望，相信大家嘅生活起伏都同我一樣，我寫嘅歌等於呢幾年嘅心情，都會唔開心同諗點樣克服難關，總之你唔係一個人，好多人陪㗎，多謝你哋陪我等到再次日出⋯好想行近啲向你哋問好⋯」，隨即唱出《問好》，引來全場歡呼。

演唱會驚喜可謂浪接浪，嘉賓陳奕迅（Eason）突然現身台上，與AGA合唱新曲《Special One》，令台下起哄尖叫！AGA向Eason表示：「你畀咗好大嘅啟示我，03年我睇你演唱會，你唱歌令我好似靈魂被攝咗入去一樣，跟住我就開始創作寫歌喇，多謝你做我紅館演唱會第1位嘉賓。」Eason爆AGA小秘密謂：「當年你學校要行半個鐘大斜路，先去買到零食，你買一大袋留學校，然後用貴少少嘅價錢賣畀同學仔，正所謂積少成多，你就儲到錢去買我演唱會飛。」

談到今次合唱，Eason續說：「你好有耐性，首歌2014年寫嘅，到2021年疫情大家冇乜可以做，我撞到你個監製舒文，佢問我做唔做，當時我已冇歌可錄，覺得係時候唱喇，哈哈！你好有要求，錄完唔滿意你又再錄多次，我哋仲有個多星期就有MV睇。」AGA即笑指剛才已播了少許MV片段，Eason口甜舌滑謂：「係咩？我集中望住你咋，你今晚好靚！」

演唱會去到尾段，AGA再感性表示：「我其實覺得自己好幸運，兩度取消演唱會時真係唔知幾時企到上呢個台，但知道好多人支持我，無論搭飛機或港鐵，都會有人問我幾時開騷。2020年4月你哋有冇買咗飛？2022年1月呢？恭喜你哋今晚一次過睇到3個騷，因為每次籌備rundown都有新嘢！呢幾年疫情改變咗我嘅心態，會珍惜地球一花一草一樹一木。終於能夠企上呢個舞台，今晚終夢想成真，都希望大家有相信嘅事就堅持到底！」

她亦不忘感謝身邊的音樂團隊，語畢忍不住哽咽：「我仲想多謝一個人，佢係我婆婆。佢等咗3年想睇我嘅演唱會，但之前佢入咗醫院，為咗想嚟我嘅演唱會，佢好努力咁去做復健。」兩度Encore後，AGA唱出《See you next time》，為首唱個唱畫上完美的句號。