【心理測驗】秋日美食測減肥失敗原因

雖然天氣依然好熱，但原來在不知不覺中已踏入秋季。不知若提起秋天，大家第一時間會想到甚麼食物呢？不說可能不知道，原來這一個聯想可以測出導致你減肥失敗的最大原因，雖然Show身材的最佳季節已經過去，但減肥仍是任重而道遠的事，一於先從這道在日網流傳的心理測驗題開始，為下一個夏天開始努力啦。

【問題】

請憑直覺選出一款在秋天你最想吃的食物。

A.番薯

B.烤魚

C.栗子

D.蘑菇

【結果分析】

A.朋友的誘惑

不懂得拒絕的你即使下定決心要減肥，但只要受到朋友的聚餐邀約就會失守，既不好意思不去，在當場亦不願掃大家的興，結果又大食了一餐。對於你來說，首要做的是擁有不被誘惑的決心和拒絕的勇氣，並找到兩者之間的平衡。

B.缺乏耐性

減肥是一件需要長時間進行的事，雖然你可以在一段短時間內非常認真地減肥，但不久後又會因為厭倦這樣的生活而放棄，沒有耐性亦追求新鮮感。建議可每隔幾日就換個減肥方法及運動，令這條減肥路變得更有趣及易堅持。

C.控制不了食欲

要身為吃貨的你控制食欲是一件非常痛苦的事，愈是控制飲食，腦子裏想吃的就愈多，甚至會因為不能吃而令心情變差及放棄。對你來說，似乎比起控制食物的種類，更適合控制食量，以少食及多動去減肥，對身心更好且更易實行。

D.欠缺毅力

身為三分鐘熱度的代表人物，你會因為一時興起而去運動及節食，但往往很快就會放棄。如果要令自己堅持下去，看來要找到令你樂在其中的減肥方法，又或是把其融入你的生活，養成習慣，才更易持久地實行下去。