傳Dada深愛石恆聰仍輸C小姐　阿Sa拒絕新戀情

女星蔡卓妍（阿Sa）與富三代石恆聰分手，結束6年情，有傳因男方與圈中C小姐過從甚密成分手導火線，有指C小姐真實身份係《2022年度香港小姐競選》季軍、有「翻版孫藝珍」之稱嘅梁超怡，同時亦被翻出石恆聰多位昔日緋聞女友。點知有消息指，今次阿Sa、石恆聰分手，最傷嘅有可能係緋聞女友之一嘅陳靜（DaDa），更爆出多角複雜關係！

有消息傳出，阿Sa同石恆聰近兩年因經常分隔兩地，石恆聰趁阿Sa不在港時，不時相約異性出去夜蒲，尤其同DaDa過從甚密，而DaDa近年醉心運動、減少幕前演出，但搬過千萬豪宅，生活富貴，有自稱係友人嘅爆料者透露，石恆聰同DaDa不時出trip外遊，更曾被撞破。

觀乎DaDa於2021年搬入西九龍一間千萬風水屋，入面有超大衣帽間，名貴手袋放滿落地大櫃，又有露天平台；去年，DaDa豪擲逾2,200萬港元，於大角咀買入頂層連天台及平台特色戶。同時，去年2月情人節，佢就晒出收到幾百朵紅玫瑰靚相，一個多月後，佢喺33歲生日時再收白玫瑰，不過當時DaDa被問到送花者係邊個時，佢就非常口密僅稱朋友送。

惟石恆聰同阿Sa分手後，卻殺出C小姐梁超怡，最後DaDa傷心離場，去年9月就孖好姊妹蔚雨芯以遊學為藉口出走美國三個月。

而分手後嘅阿Sa依家寄情工作，知情人士透露指阿Sa雖獲身邊好友積極介紹男朋友，不過阿Sa都一一拒絕，專注事業。