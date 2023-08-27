拒絕老土　月餅食得又玩得

佳節送禮，只送月餅似乎略嫌單調，坊間有不少月餅禮盒，除了應節月餅，還配備了不同款式的小甜品和精品，既好食又精緻，用來送禮最得體。

食完月餅去旅行

香港通關後，每日有大量人士出境去旅行，相信部分香港人於中秋佳節，同樣想出埠。本地手工月餅品牌花玥今年新推陳皮奶黃手工流心月餅及生榨椰子拿鐵手工月餅，品牌亦和插畫家《傭仔日記》聯乘推出中秋限量禮盒。粉紅禮盒配有倫敦、溫哥華、悉尼和香港風格的插畫，內裏除有不同口味的月餅外，還配有人氣角色「勿演」設計的「勿演抱抱月球」公仔一個。特別版的月餅禮盒及旅行套裝，內有7款旅行用品，食完月餅再去旅行，安排相當周到。現時訂購，早鳥優惠低至66折，消費滿指定金額可享免費送貨服務。

夢幻玉兔藏糖果

甜美的糖果，總輕易得到小朋友的歡心。創意藝術糕餅店Bombshell推出限量版5吋花好月圓藝術甜點，禮盒造型以玉兔伴明月作靈感，立體王兔變作時尚手提袋禮盒，看似一個透明的燈籠。內裏除有迷你奶黃月餅，還有一個看似小星球的佳節版花好月圓，以迷你椎子敲開，就會見到多款限量糖果，包括朱古力玉兔、粉紅兔和花朵形棉花糖、朱古力Bonbon、啫喱豆和果汁軟糖等小甜點，好玩好又好味，現時訂購還有早鳥優惠。

復古風燈飾

古時的中秋佳節，必有熱鬧的賞燈夜市，又或於大宅院內點燈籠過節。當文歷餅店 by Dominique Ansel 今年推出玉兔戲庭院月餅禮盒，禮盒以四合院作靈感設計，中央擺放了電子燈飾，按掣亮燈更有氣氛。此外，內裏有奶黃和伯爵茶奶黃月餅，邊吃邊賞燈最好不過。

精緻陶瓷碟

潮流興打卡，就連月餅都要相機先食，想呃Like，除了月餅要夠精緻，餐具都要揀過度過。香港瑰麗酒店今年推出妙趣明月系列月餅禮盒，環保盒子以橙香色雲朵和紫色山脈作配。限量版雅趣明月禮盒，內有迷你奶黃、迷你立山茶蓮蓉和雙黃蛋白蓮蓉月餅外，還附有1隻瓷碟，將月餅放上去，先打卡後享用最好不過。另外，酒店亦和香港故宮文化博物館推出明月‧傳承月餅禮盒，內有雙黃黃白蓮容月餅和迷你奶黃月餅，同樣吸睛。

豐富茶點

中秋是親友共聚其中一個節日，沖泡一壼靚茶，慢慢吃月餅食點心，當作節日下午茶或飯後甜品也不錯。龍島今年推出多款禮盒，明月中秋月餅禮盒有立體金兔躍月設計，內裏除朱古力流心和奶黃流月餅，有全新的士多啤梨乾乳酪黑朱古力、橙屑黑朱古力和蜂蜜馬卡龍曲奇，其他還有4款朱古力和1款曲奇。至於花月中秋月餅禮盒，則有麥芽糖、鹹蛋黃千層酥配朱古力和奶黃流心月餅，都是人氣茶點之選。