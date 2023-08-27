19個成員同台！NCT大晒冷開騷：好似發夢一樣

韓國人氣男團NCT昨晚（26日）合體在仁川文化競技場舉行演唱會《NCT NATION : To The World》，NCT Dream、NCT 127及WayV等小分隊的共19名成員晒冷式出席，而成員泰一則因早前遇電單車事故受傷而未能參與演出。

除了演繹NCT 127、NCT Dream、WayV及NCT DOJAEJUNG的歌曲之外，他們亦罕有以NCT第一個小分隊NCT U的陣容示人，演唱出道歌《The 7th Sense》，令粉絲十分驚喜。

因他們昨日是在露天的場面開騷，NCT Dream的Mark特別多謝粉絲在炎熱的天氣下前來捧場，仁俊則說：「今天是第一次集合NCT的所有隊伍開演唱會，已經等了7年，終於等到這個特別的日子，這將會是非常難忘的一天。」Jeno亦表示：「這場演唱會好像只會在夢中見到，現在終於變成現實，真的好神奇。」

在WayV表演結束後，舞台裝置突然發生故障而令演出中斷，WayV的成員便抓緊機會跟粉絲互動，又輪住撒嬌冧粉絲。

在NCT 127演出結束後，道英特別提到未能參與演出的泰一：「泰一在電單車事故中大腿骨折，所以不能參加今天的演唱會，但他已經完成手術，正在恢復，當然現在最重要的是專心地接受治療，但泰一哥說很掛念大家，所以會好快康復然後回來，大家不用太擔心。」

而NCT將於明日（29日）推出第4張大碟《Golden Age》，他們在演唱會上首度表演主打歌《Baggy Jeans》，隊長泰容預告今次會進行很多宣傳活動：「以我所知，下星期已經有大約9個行程，我們會做到最好，不會留下後悔。」