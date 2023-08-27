由現時至9月，是雲南菇菌當造的季節，利用菇菌獨有的氣息，配合其他食材烹調，為菜式錦上添花。今個夏天，坊間中菜廳選用不同種類的雲南菇菌，打造出珍饈百味，讓客人吃到最時令的美饌。

四手聯乘菇菌宴

雲南菇菌種類繁多，每款都有自家特色，金鐘香港JW萬豪酒店萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠師傅和客席主廚陳小麒師傅合作，選用多款菇菌入饌，於即日至9月米芝蓮星級中菜廳聯手推出時令雲南野生菇菌美饌。據兩位師傅所講，雲南菇菌堪稱款款有特色，既有清新氣息，也有重口味之選。如港人喜愛的松茸，肉質肥厚，最長可生長至前手臂的長度，單獨煎香已很好吃，也適合配清淡的食材提香。難得一見的巨型竹笙，竹傘可以長至7吋，味道清香，適合用來燉湯。顏色鮮艷的黃耳和白雪雪的繡球菌，味道清淡，多用來增加口感。

若然愛重口味的，兩位師傅特別推介一種野生香菇，和養殖香菇相比，明顯看到菇形不規則，但香味濃郁有質感，用來煲湯味道相當突出。富有強烈香氣的雞油樅菌，配肉食烹調會滲出特有甜味，除了鮮菌，還會加工做成油雞樅菌使用。至於牛肝菌，質感有點似牛肉，簡單用來鹽燒已很有肉味。

今次兩位師傅聯手，為客人打造多款富有新意的菇菌菜式。油雞樅菌琵琶虎蝦窩巴，以大塊窩巴配蘸蛋白漿炸脆的虎蝦，再加惹味油雞樅菌和意大利黑醋汁，酸甜有致，最特別由鄧家濠師傅親自在碟邊繪畫的蝦子，更顯生動靈活。另一道美味牛肝菌琉璃東坡肉，師傅們巧妙將冬瓜代替肥肉，每層再抹牛肝菌醬，入口即溶又豐腴。重量級的黑松露薏米燒乳豬，豬隻先釀入煮香的雲南糯米、薏米和鴨肝等材料，再放黑松露粒蒸煮，吃時批鮮黑松露片，鮮味倍增。

時令嘗味菜單

若然想一次過品嘗多款菇菌，香港仔香港數碼港艾美酒店南坊由即日至9月推出時令雲南菇菌八道菜菜單（需預訂），頭盤有百香果脆蟲草花、蟹爪菇泡椒日本大根和松露燒豚肉等，滋補湯品有金樹菇南非鮑魚燉廣東三寶，加入陳皮、青欖和鹹水草入饌，潤喉生津。主菜分別有羊肚菌汁珍寶花蝦、油雞樅菌舞茸焗龍躉腩、松茸鮑片科甲和老人頭菌生煎包等，菜式相當多樣化，絕對能滿足一眾菇菌愛好者。

養生健康配搭

菇菌除有獨特氣息，還有豐富營養價值，灣仔高級中菜廳中庭於即日至9月推出菇菌珍味單點菜譜，有多道菜式都配搭健康食材入饌。燉煮4小時的寧夏黑杞松茸燉花膠，清甜滋潤、滋陰養顏。金花虎掌鴕鳥柳選月含多種氨基酸及礦物質的黑虎掌菌配低脂高蛋白的鴕鳥柳，鮮香入味。選用潤肺的野生紅菇加番茄、紅蘿蔔等薈牛膝，啖啖肉又惹味。若喜愛香口美食，推介釀入蝦膠的酥脆金沙百花釀羊肚菌王，每一口都吃到蘸滿鹹蛋黃醬的羊肚菌，令人停不了口。