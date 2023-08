「東涌羅浩楷」利愛安宣布懷孕 網晒孕照:love you so much

曾參選2021年港姐的利愛安(Kirsten),因形象獨突封封「東涌羅浩楷」及「佛祖」。現年24歲的她,外形充滿喜感,雖然落選但成功獲無綫簽下合約,曾參與《愛.回家》飾演外傭姐姐、亦曾客串《寵愛Pet Pet》。事業愛情兩得意,兩個月前她已透過社交平台放閃,與哥哥及疑似男朋友同遊菲律賓,更以留言以「Honey」相稱。

今日,Kirsten驚爆懷孕,分享了自己大肚照及超聲波相片,表示:「Excited to have you, my baby.(很高興有你,我的寶寶)」又表示:「mama kakay loves you soo much!」從超聲波照片所見,胎兒已經至少12周,不少網友送上祝福。